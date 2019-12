A Cosenza la 21esima edizione del "Concerto di Capodanno nel Centro Storico"

Il primo di gennaio sarà salutato anche quest'anno, come tradizione, dal "Concerto di Capodanno nel Centro Storico", giunto ormai alla sua 21^ edizione.

Tre i cori chiamati ad esibirsi per il primo dell'anno, il Coro Nova Harmonia, il Coro polifonico "Sant'Umile" di Bisignano e la Classe di canto dell'Accademia Musicale G. Rossini di Rende, tutti diretti dal Maestro Luigi Vincenzo.

E la magica atmosfera del meraviglioso complesso rinascimentale di San Domenico farà il resto.

Come per gli altri anni si prevede il pienone di appassionati e non. A questo proposito, attesa la gratuità dell'evento, che non è finanziato in alcun modo da fondi pubblici, si consiglia di accedere alla chiesa con sufficiente anticipo rispetto all'orario di inizio previsto per le ore 19,15.

Abbiamo chiesto a Sergio Nucci presidente di salotto12 e ideatore del concerto un commento su questa ventunesima edizione:

"Siamo felici per un successo lungo 21 anni frutto di impegno e costanza.

Abbiamo dato spazio, come era giusto che fosse, alle nostre eccellenze che anche grazie a noi hanno avuto la possibilità di arrivare ad una platea ancora più ampia. Siamo altresì orgogliosi di aver rivolto la nostra attenzione a questa parte della città che la politica e le istituzioni hanno da tanto tempo dimenticato. Riappropriarsi di questi luoghi significa ricordare da dove veniamo e soprattutto avere ben chiaro verso dove vogliamo andare.

Sono tanti i cosentini che ritengono che la parte antica meriti molto di più di quello che ha avuto. Abbattere palazzi e al contempo non restituire vita e decoro ai vicoli della parte antica equivale a nascondere la polvere sotto al tappeto.

Auspichiamo per il futuro una reale attenzione alle nostre origini dando fiducia a chi davvero ha a cuore questa città, confidando che ci sia sempre più gente disposta ad aiutare iniziative come la nostra".

Appuntamento Mercoledì 1 Gennaio 2020 ore 19,15 - Cosenza - Chiesa di San Domenico