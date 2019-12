Cassano allo Ionio: cittadini in fermento per il "Capodanno in piazza"

In Città c'è gran fermento. Si lavora alacremente per l'ottima riuscita della serata del primo "Capodanno in Piazza" organizzata per salutare e brindare insieme al sindaco Gianni Papasso e all'amministrazione comunale, nello spazio antistante il Palazzo di Città, l'arrivo del nuovo anno 2020. La notte di San Silvestro, con inizio alle ore 0:30, sarà allietata dalla musica etno-popolare di Calabria dei Castrum Sound, cui seguirà lo spettacolo di Marvin and Andrea Prezioso, il gruppo di musica dance italiana fondato nel 1999, che nel corso degli anni ha ottenuto le prime posizioni delle classifiche musicali in vari paesi europei, che faranno da prologo all'atteso concerto di Stach From The Kolors. Un programma variegato di generi musicali, quello voluto dall'amministrazione locale, che di certo sarà gradito e farà gioire e divertire giovani e meno giovani. Il sindaco Papasso e l'amministrazione comunale, alla vigilia dell'evento, hanno destinato un appello-invito alla popolazione cassanese, in particolare, ma anche alle comunità contermini della provincia, a partecipare per brindare insieme al nuovo anno e per condividere la festa.

