“ZaPeppa. D’Amore, Malavita ed Anarchia”: stasera a Cosenza il reading di Silvio Stellato

"ZaPeppa. D'Amore, Malavita ed Anarchia" è il nuovo progetto all'interno della rassegna "Storia e storie" dell'Istituto per gli studi storici che andrà in scena il prossimo 27 dicembre alle 18,00 al museo del fumetto di Cosenza.

Con il reading torna in scena dopo dieci anni l'attore e scrittore bruzio Silvio Stellato che, ispirandosi al testo"ZaPeppa, come nasce una Mafia" ( Coessenza 2007) di Claudio Dionesalvi, ha ideato lo spettacolo nel quale sarà accompagnato dalle musiche di Biagio Accardi e TaNina.

Ambientato nella Cosenza del primo novecento, nel testo si narra di giovanotti di malavita, desiderosi di sfuggire alla fame, alle malattie e all'emigrazione che in quegli anni sono la croce della gente del sud. Elegantemente vestiti e abilissimi nell'uso delle lame d'ogni genere, i ragazzi d'onore sbarcano il lunario, arrangiandosi e aspirando alla bella vita. Il miraggio di una maggiore giustizia sociale, muore presto all'alba del novecento alimentando la fiaccola dell'anarchia che illumina anche le notti dei sovversivi del sud Italia.

Ancora oggi, a distanza d'un secolo, le dinamiche sociali che generano la malavita e ne sono il concime non sembrano diverse. La vita breve e violenta di ZaPeppa mette in luce in questo testo romanzato, una realtà nascosta ma non troppo, tra gli anfratti bui della vecchia Cosenza mescolando passato e presente in una storia che pare ripiegarsi nella sua ciclicità.