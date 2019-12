Cassano allo Ionio (Cs), presentato il programma del Capodanno in Piazza

Stash e The Kolors, insieme a Marvin & Prezioso, alla musica etno-popolare dei Catrum Sound e Secret Guest DJ animeranno la prima edizione del Capodanno in Piazza a Cassano All'Ionio. Nella tarda mattinata di ieri per presentare l'importante evento che caratterizzerà le manifestazioni legate al periodo natalizio e di fine anno, conferenza stampa del sindaco Gianni Papasso e della giunta municipale. Presenti anche il presidente dell'assise civica Lino Notaristefano e alcuni consiglieri.L'incontro con gli operatori dell'informazione, ha avuto luogo negli ambienti del Palazzo di Città. Il primo cittadino, prima di passare ad annunciare gli artisti che animeranno la notte di San Silvestro in piazza Municipio, a partire dalle ore 00:30, ha tracciato una sintetica disamina degli interventi profusi dall'atto del suo ritorno alla guida dell'ente locale, all'indomani della consultazione elettorale amministrativa del 10 novembre scorso, a oggi, per ridare innanzitutto decoro, igiene urbana e dignità alla cittadina che negli ultimi due anni aveva subito un progressivo processo a ritroso. A tale riguardo, Papasso ha fatto riferimento al problema della discarica di contrada La Silva, per evitare che il territorio diventasse pattumiera della Calabria; al rinnovo dei progetti Sprar, per ribadire che Cassano è città dell'accoglienza regolamentata e della solidarietà; alla notizia della recente istituzione da parte dell'Autorità decisionale competente della Compagnia dei Carabinieri di Cassano, già Tenenza, alle politiche sociali, subito attivate, come il Banco Alimentare; e, infine, tra l'altro, alla nomina, per quanto di competenza comunale; dei componenti il Consiglio di Amministrazione della casa di riposo per anziani, Casa Serena "Santa Maria di Loreto".

Ritornando ai festeggiamenti per Capodanno- Brindando al 2010 – Sorrisi in Piazza, la cui organizzazione ha visto impegnati con spirito di gruppo, l'assessore al turismo e spettacolo, Falbo, gli altri colleghi di giunta, consiglieri e funzionari del comune, il programma, prevede, oltre alle esibizioni degli artisti Marvin & Prezioso, i Catrum Sound e Secret Guest DJ e l'atteso concerto dei The Kolors, il noto gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona, vincitori nel 2015 della quattordicesima edizione del talent show "Amici" di Maria De Filippi, che secondo gli amministratori cassanesi, oltre a favorire la partecipazione di tanti giovani e meno giovani del luogo, farà da richiamo anche nei vari centri della provincia per condividere insieme l'evento brindando a un 2020 ricco di ogni bene e prosperità per tutti. Non mancheranno, naturalmente i fuochi pirotecnici. Da segnalare, infine, da Palazzo di Città, l'incontro del sindaco Papasso e dell'amministrazione comunale con il personale dell'ente svoltosi nel salone di rappresentanza "Gino Bloise" per il tradizionale scambio di auguri natalizi e di fine anno.