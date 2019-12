Cosenza, applausi per Alessandro Siani ed il suo "Felicità tour"

"Noi del Sud abbiamo una marcia in piu'. Dobbiamo faticare per superare il pregiudizio e poi dobbiamo dimostrare di essere migliori degli altri per essere accettati. Ma a lungo andare, il talento premia". Ha strappato lunghi applausi Alessandro Siani con il suo spettacolo "Felicita' tour". L'attore napoletano e' amato per i cult cinematografici di cu e' stato protagonista, da "Benvenuti al Sud, a "Il Principe Abusivo" fino a "Ti lascio perche' ti amo troppo". Alla sua verve tutta partenopea e' stato affidato il debutto della VII edizione della "Rassegna L'AltroTeatro" sul palco del Rendano. E la sera del primo dicembre, a grande richiesta, c'e' stata una doppia replica per lo spettacolo, che ha registrato, in questo esordio di cartellone, ben tre sold out. Finanziato dalla Regione Calabria come evento storicizzato, ha avuto anche il supporto dell'Amministrazione comunale di Cosenza. Siani, a fine spettacolo, e' sceso in platea e dialogato col pubblico, ha abbracciato i fan e regalato irresistibili siparietti.

Dettagli Creato Lunedì, 02 Dicembre 2019 18:54