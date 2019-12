Cosenza: esordio con sold out per il "Felicità tour" di Alessandro Siani

"Noi del Sud abbiamo una marcia in più. Dobbiamo faticare per superare il pregiudizio e poi, dobbiamo dimostrare di essere migliori degli altri per essere accettati. Ma a lungo andare, il talento premia" strappa lunghi e calorosi applausi Alessandro Siani e il suo "Felicità tour". One man show, da tempo collaudato, del comico napoletano amato per veri e propri cult cinematografici da "Benvenuti al Sud, a "Il Principe Abusivo", fino a "Ti lascio perchè ti amo troppo". Alla sua verve tutta partenopea è stato affidato il debutto della VII edizione della "Rassegna L'AltroTeatro", sul palco dello storico Teatro A.Rendano. E questa sera, a grande richiesta, doppia replica per lo spettacolo che ha registrato, in questo esordio di cartellone, ben tre sold out.

Finanziata dalla Regione Calabria, quale evento storicizzato- sull'avviso pubblico per la selezione e finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali, la qualificazione e il rafforzamento dell'offerta culturale- vede, inotre, il supporto dell'amministrazione comunale di Cosenza. Organizzato dalla società "L'AltroTeatro" guidata dal gruppo di operatori del mondo dello spettacolo locale: Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano. Sul palco del Teatro A. Rendano 15 appuntamenti all'insegna della grande drammaturgia senza dimenticare, però, il divertimento e il puro spettacolo. Prosa, dai grandi classici agli autori contemporanei e poi, commedie e musical, questi gli ingredienti del cartellone ideato da "L'AltroTeatro".

Alessandro Siani è un vero mattatore. Fil rouge del suo racconto, sono i film che hanno segnato la sua brillante carriera artistica. "Benvenuti al Sud", "Principe Abusivo", "Si accettano Miracoli" fino a "Mister Felicità". Ripercorre l'talia, da nord a sud, in un'istantanea esilarante dei vizi e delle virtù di una società dalle mille contraddizioni. Sono battute a raffica sui pregiudizi tra nord e sud; il rapporto tra uomo e donna e i tic e le manie di un popolo italiano allo sbando. Sulle immagini dell'indimenticabile Benvenuti al Sud, accompagnato dall'ensemble del maestro Umberto Scipione, Siani entusiasma gli spettatori già dalle primissime battute. Il comico napoletano dialoga con i presenti, scende in platea, abbraccia i fan e regala numerose e divertenti siparietti e i suoi irresistibili tormentoni. Due ore di sano divertimento in cui il comico dimostra una straordinaria empatia con gli spettatori. Un artista capace di coinvolgere e di sapersi divertire assieme al suo pubblico. La sua è una satira "senza filtri" e "senza rete". Siani sembra non seguire una vera e propria scaletta con pause, battute e spazi musicali. In realtà, sembra farsi guidare dalle emozioni che di volta in volta percepisce in platea. Uno spettacolo ben strutturato ma che lascia spazio ai suoi virtuosismi e al suo grande talento d'improvvisatore. E così, la Felicità tour diventa più che uno show una festa tra amici con la voglia di evadere per un paio d'ore dalla grigia quotidianità. Perché come dice lo stesso Siani, quando si è da soli la felicità dura poco, ma se è condivisa dura "nu' poco e' cchiu".