Rende (Cs): dopo le recite di novembre, all'Unical "I Musicanti di Brema" e "Le avventure di Gian Burrasca"

Anche quest'anno riapre i battenti 'Teatro Sotto il Banco', rassegna dedicata a bambini e adolescenti a cura dell'associazione culturale AttorInCorso con appuntamenti in scena al Piccolo Teatro dell'Università della Calabria. Dopo le anteprime di novembre che hanno portato sul palcoscenico un classico come 'Romeo e Giulietta' e la sperimentazione condotta su tre atti unici di Eduardo De Filippo, 'Tratti d'Inganno', sarà la volta di due spettacoli pensati per i più piccoli e ispirati al mondo delle fiabe e alla narrativa per ragazzi.

Il 2, 3 e 4 dicembre (alle 9,30) il sipario si alzerà su 'I musicanti di Brema'. Lo spettacolo, per la regia di Lucia Catalano, che firma tutte le produzioni di AttorInCorso, e nell'adattamento drammaturgico di Mariafrancesca Infusino, ripercorre fedelmente il racconto dei Grimm e vede quattro animali rifiutati dai loro padroni confrontarsi con una domanda: accettare una fine solitaria o rimboccarsi le maniche e individuare un'alternativa di speranza? Con Fabio Zalles Guido, Matteo Lombardo, Carina Minervini, Pavlos Paraskevopoulos, Francesco Rizzo, Matteo Spadafora, 'I musicanti di Brema', raccontati da AttorInCorso e con le partiture musicali a cura di Giuseppe Oliveto, sono un inno all'amicizia e alle passioni che salvano la vita. Lo spettacolo si rivolge ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

È invece esplicitamente studiato per gli alunni della scuola primaria 'Le avventure di Gian Burrasca' (5, 6, 7 dicembre alle 9,30, serale 5 dicembre ore 20.30), che propone in una struttura a episodi le imprese del piccolo Giannino Stoppani, protagonista del testo di Vamba. Giannino è un discolo irresistibile e senza tempo, sempre impegnato a dire la verità e a far valere le ragioni dei ragazzi in un mondo costruito dagli adulti e troppo spesso ammantato di ipocrisie e incoerenze. La messa in scena, già proposta da AttorInCorso nel 2012 al Teatro Quirino di Roma e su diversi palchi calabresi, torna nel cartellone di 'Teatro sotto il Banco' in considerazione dell'ampio apprezzamento riscontrato tra alunni e docenti con una squadra attoriale in parte rinnovata. Sul palco del Piccolo Teatro Unical ci saranno Claudia Galdini, Greta Lopetrone, Paolo Mauro, Carina Minervini, Pavlos Paraskevoupoulos, Francesco Rizzo, Ada Roncone, Laura Scagliola. Le musiche sono a cura di Massimo Garritano, regia Lucia Catalano, adattamento drammaturgico di Lucia Catalano e Mariafrancesca Infusino.

La rassegna 'Teatro sotto il Banco' prenderà una pausa nei mesi di gennaio e febbraio per tornare a marzo e aprile con altri quattro titoli: 'Sogno di una notte di mezza estate', 'Otello', 'Diritti in fiaba' e una nuova produzione 'A teatro con Rodari' che omaggia l'opera e il lavoro dell'amatissimo scrittore per l'infanzia in occasione del centenario della sua nascita.

Anche quest'anno, così come nelle precedenti edizioni della rassegna, AttorInCorso promuove i concorsi rivolti alle scuole 'Insalata di Fiabe -

Costruisci la tua storia' e 'La fiaba – Filomena Pastore', invitando gli alunni della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado a cimentarsi nella costruzione di un racconto che mescoli personaggi, luoghi e situazioni tipo delle fiabe della tradizione. A selezione avvenuta, gli elaborati scelti saranno premiati con una lettura pubblica a cura dell'associazione. Altre informazioni sono disponibili all'indirizzo www.attorincorso.it.