Domani Scarda live al "Mood Social Club" di Rende (Cs)

Domani sera, venerdì 8 novembre, alle ore 22, l'eclettico cantautore calabro-romano Scarda suonerà dal vivo al Mood Social Club di Rende (Cs) (via Fratelli Bandiera, 96 - ingresso 10 euro con consumazione e guardaroba + tessera MOOD) per la terza delle otto nuove date nei club delle principali città italiane con cui saluta i fan prima di ritornare in studio per la lavorazione del nuovo disco.

Dopo Rende (Cs) il cantautore sarà al Circolo Ohibò di Milano il 16 novembre, all'Urban di Perugia il 23 novembre, il 29 novembre allo Smav di S. Maria a Vico (CE) poi ancora il 12 dicembre al Covo di Bologna e il 14 dicembre al Monk di Roma.

"Tormentone" è un disco delicato ma graffiante. Ritornelli semplici e parole schiette cantati dalla voce roca del cantautore calabro-romano che, come carta vetrata, depura la realtà dalle disillusioni. L'elettronica, costante dei gruppi indie degli ultimi anni, qui viene affiancata da arpeggi, accordi e ritmi limpidi che ricordano la migliore tradizione italiana del cantautorato.

Questo disco ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e critica ponendo Scarda tra le nuove e più interessanti proposte del cantautorato it-pop italiano. Ne sono la conferma i singoli "Distrutto" e "Tropea" usciti nella primavera di quest'anno. Queste ultime date saranno l'occasione per scoprire un nuovo live show prima che il cantautore si concentri completamente sui suoi prossimi brani.

Scarda – al secolo Domenico Scardamaglio – vive a Roma ma nasce a Napoli il 16 Marzo 1986 ed è calabrese di lunga adozione (Vibo Valentia). Il suo album di esordio "I piedi sul Cruscotto" (MK Records), esce il 16 dicembre 2014, raggiunge ottimi risultati di ascolti e dal vivo porta il cantautore ad affollare i piccoli club delle principali città italiane. Nel 2014 riceve la candidatura ai David di Donatello per la soundtrack del film "Smetto quando voglio" e una alle Targhe Tenco 2015 per la sua "opera prima". La fortunata collaborazione con il film ''Smetto quando voglio'' continua, Scarda firma la colonna sonora dei sequel ''Masterclass'' e ''Ad Honorem'' usciti rispettivamente nel febbraio e nel dicembre 2017, raggiungendo così un pubblico sempre più vasto. Il passaparola e le canzoni hanno fatto sì che i concerti si susseguissero nello stivale fino alla pausa nell'autunno 2017 che ha visto l'artista rientrare in studio e mettersi al lavoro per il suo nuovo disco dal titolo "Tormentone", uscito il 19 ottobre 2018 per Bianca Dischi e anticipato da tre singoli: "Bianca" (maggio), "Mai" (giugno) e "Non Relazione" (settembre). Nel 2019 intraprende il "Tormentone Tour" suonando in quasi cinquanta palchi in tutta Italia mentre in radio e online vengono lanciati i singoli "Distrutto" e "Tropea" e il video della hit "Sorriso". Tra novembre e dicembre le ultime date nei principali club di tutta Italia.