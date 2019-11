Cosenza: doppio appuntamento al Museo dei Brettii e degli Enotri

Doppio appuntamento con la Stagione Concertistica Internazionale AUTUNNO MUSICALE al Museo dei Brettii e degli Enotri:

venerdì 1 novembre 2019 ore 18.00 "NOTE ROMANTICHE IN BIANCO E NERO" Lucrezia Proietti pianoforte - Musiche di Beethoven, Debussy, Mendelsshon, Liszt

sabato 2 novembre ore 18.00 "LUIGI, FABER & GENOVA" Ferdinando Molteni voce, Elena Buttiero pianofortePianoforte, chitarra, voce. Canzoni e parole per raccontare la storia della breve amicizia tra due leggendari artisti italiani. Sullo sfondo, una città misteriosa: Genova. La "loro" città. Un viaggio musicale che da Lontano lontano ci accompagna ai capolavori di De André e degli altri cantautori genovesi Bindi, Paoli e Lauzi. Il recital è tratto dai libri di Ferdinando Molteni: Controsole. Fabrizio De André e Crëuza de mâ (Arcana) e L'ultimo giorno di Luigi Tenco (Giunti Editore).

Lucrezia Proietti ha compiuto gli studi accademici presso l'Istituto Afam Briccialdi di Terni con Angelo Pepicelli; ha completato il suo percorso formativo con Piero Rattalino presso la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro dove ha conseguito il diploma di "Concertismo". Dopo la maturità classica si è laureata in Lettere e Filosofia all' Università La Sapienza di Roma. Vincitrice del Concorso a Cattedra per l'insegnamento del Pianoforte nei Licei Musicali, insegna a Rieti presso il Liceo Elena Principessa di Napoli.Da qualche anno è parte di un progetto di diffusione della musica e cultura italiane in America Latina (ciò l'ha portata a suonare nel Teatro Argentino Astor Piazzolla di La Plata, l'Usina de l'Arte di Buenos Aires, il Teatro Anita Villalaz di Panama City e e in molti teatri e sale da concerto del sud del Brasile) come pure nelle sedi di alcuni istituti di cultura europei (Varsavia, Budapest, Londra, Belgrado e Madrid). In Italia ed Europa, grazie ad importanti collaborazioni cameristiche, ha suonato, tra l'altro, nelle stagioni concertistiche del Budapest String Festival, dell'Accademia Filarmonica Romana, della Società dei Concerti di Milano, delle Settimane internazionali di Stresa (dove ha partecipato anche ad un'integrale delle Sonate di Prokofieff per pianoforte solo), degli Amici della Musica di Firenze e delle Jeunesses Musicales. Come solista ha collaborato con I Solisti Aquilani e l'Orchestra Sinfonica Abruzzese.Collabora, come docente esterno, con l'Istituto Afam Briccialdi di Terni nella classe di Musica Vocale da Camera di Roberto Abbondanza.

Elena Buttiero, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, ha tenuto concerti in molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, Serbia, Stati Uniti, Canada, Argentina, Uruguay e Tanzania. Ha registrato programmi per la Rai, la Radio della Svizzera italiana, Radio Capodistria, la Radio nazionale tedesca Wdr, la Radio nazionale irlandese e Radio Kerry, la Radio nazionale norvegese e la NBC Philadelphia. Ha registrato due cd in qualità di arpista con la formazione Birkin Tree: Continental Reel (1996) e A Cheap Present (1998). Con il mandolinista Carlo Aonzo ha effettuato tre tournée negli Stati Uniti e pubblicato due cd: Il mandolino italiano nel Settecento (2008) dedicato al repertorio barocco per mandolino e spinetta e Fantasia poetica (2010) con repertorio romantico per mandolino e pianoforte. Nel 2009 il Duo ha ottenuto il Premio Regionale Ligure per la sezione Cultura, indetto dalla Regione Liguria. Nel 2012 ha pubblicato il cd Arethusa Consortium con repertorio per due arpe celtiche e plettri, nel 2013 il cd Saluti dall'Italia e nel 2015 Lontano nel mondo dedicato alle canzoni di Luigi Tenco. Nel campo della didattica pubblica per l'editore Carisch metodi di solfeggio e pianoforte. Ferdinando Molteni, giornalista professionista e scrittore, autore teatrale e musicista, laureato in lettere presso l'Università di Genova, ha pubblicato oltre trenta volumi di storia, storia religiosa, storia dell'arte e musica. Ha scritto e scrive di cultura sul Foglio di Giuliano Ferrara, su Diario di Enrico Deaglio e sul quotidiano Il Secolo XIX di Genova. Tiene lezioni sui rapporti tra la canzone d'autore e la società italiana presso l'Università di Genova. Ha curato mostre al Santa Maria della Scala di Siena, alla Casa delle Letterature in Roma e al Palazzo delle Esposizioni ancora a Roma. Ha partecipato a convegni internazionali e tenuto conferenze in Italia e all'estero. Ha svolto lezioni e reading musicali in istituzioni culturali italiane, europee e in università americane (New York University, Stony Brook NY, Saint Joseph's University in Philadelphia). Tra i suoi libri si ricordano Memoria Christi (Vallecchi), Controsole. Fabrizio De André e Crêuza de mä (Arcana) e il recente L'ultimo giorno di Luigi Tenco (Giunti). Ha collaborato al volume collettaneo sul Festival di Sanremo Zibaldone del Festival (Mellophonim Broadsides). Per la puntata La strana morte di un cantautore andata in onda su Raidue il 3 ottobre 2011, nella serie "Delitti rock", ha scritto il racconto sulla fine di Tenco recitato dall'attore Massimo Ghini. Il suo testo teatrale Luigi Tenco. L'ultima notte ha debuttato nel gennaio 2013 e sarà ripreso nella prossima stagione artistica.

