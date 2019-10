‘Le Vibrazioni’ spostano il tour teatrale: a marzo il concerto al ‘Rendano’ di Cosenza

Il tour teatrale de 'Le Vibrazioni' è stato spostato a marzo 2020. A comunicarlo è la stessa band. Il concerto al Teatro 'Rendano' di Cosenza (unica data calabrese), inizialmente previsto il 15 novembre, si terrà il prossimo 23 marzo.

Queste le parole di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, sui social: «Abbiamo avuto un'ulteriore richiesta di date per il tour teatrale, sono entrate Lecce, Pescara e Genova. Dal momento che questi nuovi spettacoli non saranno a novembre / dicembre, abbiamo pensato di unificarle tutte e spostare l'intero tour a marzo. Un'occasione in più anche per noi per curare ogni minimo dettaglio dei nostri spettacoli e dar vita ad uno show ancora più speciale e avanzato».

I biglietti acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Coloro che desiderano in ogni caso richiedere il rimborso del biglietto possono farlo presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data annullata del tour novembre / dicembre.

Le prevendite dei biglietti delle nuove date saranno presto disponibili online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.