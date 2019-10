Cosenza: al "Rendano" presentazione dello spettacolo "Alice", del concerto di Vinicio Capossela e del musical "We will rock you"

Si è tenuta questa mattina presso la Sala Quintieri del Teatro Rendano di Cosenza la conferenza stampa di presentazione dei grandi eventi del Festival Fatti di Musica organizzato da Ruggero Pegna che si svolgeranno nella splendida cornice dello storico teatro cosentino, a cominciare dall' unica tappa al Sud di "Alice", il nuovissimo eccezionale spettacolo dei Momix, la mitica compagnia di ballerini-acrobati-illusionisti diretta dal geniale Moses Pendleton, che andrà in scena venerdì 8 e sabato 9 novembre; poi l'unica tappa teatrale in Calabria del nuovo tour di Vinicio Capossela, "Ballate per Uomini e Bestie", il 5 dicembre; infine "We will rock you", il musical originale dei Queen e Ben Elton il 12 febbraio del prossimo anno.

Sono intervenuti, insieme al promoter, l'Assessore Regionale alla Cultura Maria Francesca Corigliano e l'Assessore Comunale al Turismo e Marketing Territoriale Rosaria Succurro.

"Due eventi mondiali per la prima volta a Cosenza e l'atteso ritorno di uno dei più amati e originali cantautori italiani. Il mio festival del miglior live d'autore italiano e internazionale, come ogni anno, passa anche dal Teatro Rendano con eventi eccezionali!", ha affermato Ruggero Pegna, promoter e direttore artistico di "Fatti di Musica", il festival del miglior live giunto alla 33esima edizione riconosciuto dall' Assessorato Regionale alla Cultura quale "Grande Festival Internazionale Storicizzato" per la "Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'offerta culturale in Calabria". L'evento ha anche il Patrocinio del Comune di Cosenza.

A rimarcare il contributo dei grandi eventi internazionali per la promozione della Calabria è stata la stessa Corigliano, che ha voluto sottolineare l'eccezionalità dello spettacolo dei Momix, tra i più belli al mondo e difficilmente ripetibile in Calabria, ribadendo il ruolo di supporto e incentivazione alla valorizzazione dei beni culturali della Regione Calabria e, in particolare, del suo Assessorato anche attraverso il contributo a grandi eventi e festival di assoluto prestigio. Da parte sua, l'assessore Succurro ha evidenziato la capacità dei grandi eventi internazionali, unici per il Sud come in questo caso, di muovere flussi di spettatori anche da altri luoghi, in linea con la politica di promozione turistica dell'amministrazione da lei rappresentata, rivolta in molteplici direzioni.

A catalizzare l'attenzione della nutrita rappresentanza della stampa sono stati, come immaginabile, i Momix di Pendleton, veri fenomeni mondiali, con uno degli spettacoli più originali e belli di sempre, capaci di evocare un mondo di immagini surreali facendo interagire corpi umani, costumi, attrezzi, giochi di luce.

"Credo che sia un evento irripetibile in Calabria – ha confermato il promoter - vista la ridotta capienza dei nostri teatri, gli altissimi costi di produzione e la lunga lista d'attesa dovuta a richieste da tutto il mondo. A renderlo possibile – ha aggiunto – anche il prezioso contributo regionale. Cosenza, inoltre, è tra le prime assolute di questa nuova creazione ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie, spettacolo appena presentato in prima mondiale!".

Per Moses Pendleton, creatore di mondi simili a sogni, popolati spesso da creature strane e stravaganti, è stato quasi naturale ispirarsi ad Alice nel Paese delle Meraviglie, la bambina curiosa in un universo assurdo, una delle favole più famose di tutti i tempi con il suo mondo pieno di fantasia e divertimento. La sua celeberrima compagnia, formata da alcuni dei più incredibili ballerini-acrobati del mondo, porterà il pubblico in un'autentica fiaba. A Cosenza, i Momix saranno premiati con il Riccio di Fatti di Musica nella sezione Miti dello Spettacolo Mondiale.

In conclusione di conferenza stampa sono stati anche presentati il concerto di Vinicio Capossela del 5 dicembre e We will rock you il musical originale dei Queen del prossimo 12 febbraio, tutti al Rendano. Le informazioni per seguire gli eventi sono disponibili allo 0968441888, al sito www.ruggeropegna.it e in tutte le pagine social collegate. La prevendita dei biglietti è in corso in tutti i punti Ticketone (Cosenza: Inprimafila) e al sito www.ticketone.it.