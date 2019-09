Cosenza, nuove audizioni della Scuola Propedeutica Allievi Cantori e del Coro Giovanile del Piccolo Coro del Teatro “A. Rendano”

Anche quest'anno il Teatro "A. Rendano" seleziona bambini e bambine da inserire nel Corso propedeutico per allievi cantori del Piccolo Coro, diretto dal M° Maria Carmela Ranieri.

Quest'anno verrà inoltre avviato il corso per la formazione del Coro Giovanile.

Il coro di voci bianche è un'idea sviluppatasi in coerenza con il progetto culturale complessivo che riguarda il Teatro di Tradizione della città, impegnato a valorizzare le professionalità e le potenzialità degli artisti, espressione del territorio, con un'attenzione particolare ai giovani, non solo in termini di partecipazione alle attività teatrali, ma anche di formazione. Il progetto didattico/formativo del Corso propedeutico del Piccolo Coro del Teatro Rendano si pone come obiettivo, oltre quello prioritario di educare i ragazzi ai linguaggi della musica, del canto corale e del teatro musicale, di mantenere attivo un gruppo corale che possa inserirsi, appena raggiunto il necessario livello qualitativo, all'interno del coro ufficiale e che sia così in grado di partecipare a produzioni liriche, teatrali ed a concerti inseriti nei vari livelli della programmazione del Teatro "Rendano".

In base alle attuali ed effettive esigenze di organico mancante, sono ammessi alla selezione i candidati di età compresa tra i 9 (compiuti alla data del 30 settembre 2019) e i 13 anni, per la scuola propedeutica e dai 14 ai 18 per il coro giovanile.

Le prove di selezione attitudinali avranno il seguente svolgimento:

1) prove ritmiche

2) prove melodiche di intonazione

3) ripetizione di una breve melodia proposta dalla commissione

4) esecuzione di un breve canto a scelta del candidato

Al termine della selezione la Commissione formerà una graduatoria. Gli elementi risultati idonei verranno inseriti nella scuola propedeutica del Coro di Voci Bianche e nel coro giovanile, nel numero che sarà stabilito dalla commissione, per l'anno 2019/2020.

Si precisa che i candidati risultati in posizione utile in graduatoria, saranno ammessi, rispettivamente nella scuola propedeutica e nel coro giovanile, per un periodo di prova che comprenderà i mesi da ottobre a dicembre. Coloro i quali supereranno tale periodo di prova, saranno ufficialmente ammessi dal mese di gennaio 2020.

Le audizioni si svolgeranno lunedì 30 settembre 2019, ore 16.30, presso la sede del Piccolo Coro del Teatro "A. Rendano" sita in p.zza dei Valdesi snc, Ex Hotel Bologna, terzo piano.

Per prenotare la vostra audizione potete inviare una mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La mail di richiesta prenotazione alla partecipazione alle audizioni, a cura dei genitori, deve contenere l'indicazione dei dati anagrafici del proprio figlio/a, di almeno un genitore, numero di cellulare e l'indicazione di eventuali studi musicali.