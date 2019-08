"Tarantarsia", si ritorna alle tradizioni musicali calabresi

È tutto pronto per la XI Notte del Tarantarsia che si terrà sabato 31 agosto nel piccolo borgo di Tarsia a partire dalla ore 20. L'importante evento di world music più atteso dell'estate e targato MusikArt, si aprirà in Piazza San Francesco con il Gruppo Folk "A Pacchianeddra Sansustisa", a cui faranno seguito Salvatore Golia con "Vengo dal Sud", i Balano'o e i Parafonè. Ma come da tradizione, la serata sarà impreziosita da stand enogastronomici che proporranno prodotti tipici della tradizione calabrese nella fiera intitolata "Sapori e Profumi della nostra Terra".

«La notte del Tarantarsia -afferma Katia Cannizzaro, presidente di MusikArt e direttrice organizzativa dell'evento- rappresenta un momento di incontro magico fra culture e storie diverse, il tutto in un brillante mix di colori e musiche. Dopo dieci riuscitissime edizioni, anche quest'anno abbiamo lavorato per offrire il meglio dello spettacolo e garantire, ai nostri ospiti, una bella serata di musica da ballare fino a tarda notte».

Durante la manifestazione, patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di Tarsia e fortemente voluta dal sindaco Roberto Ameruso, inoltre, verrà consegnato il Premio Tarantarsia a Fonosud per la valorizzazione delle risorse artistiche del sud Italia. La serata sarà presentata dal giornalista calabrese Ugo Floro.