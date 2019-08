"Settembre Rendese", si scaldano i motori con i Boomdabash

Settembre Rendese, si scaldano i motori. In città è partita l'attesa e la curiosità cresce. Il cartellone del Settembre Rendese 2019 è pronto. Si limano gli ultimi dettagli, ma la notizia del concerto del Boomdabash ( giovedi 18 settembre concerto gratuito. Ancora da definire la piazza...) è saltata fuori dai social come una palla da tennis impazzita. Tutto confermato. Il gruppo dei Boomdabash ,che ha spaccato in questa calda estate, sarà uno degli eventi più importanti di un Settembre Rendese che, naturalmente, si presenta ricco di tanti altri appuntamenti.

Di certo c'è la data della conferenza stampa (9 settembre ore 11.30 Museo del Presente) dove il sindaco di Rende Marcello Manna ,insieme al direttore artistico Marco Verteramo, presenterà la kermesse settembrina che durerà fino al 30 settembre. Arte e Jazz apriranno giornate intense di un settembre ,che di certo, non sarà noioso. Venerdi 13 settembre al Museo del Presente ritorna la mostra originale e partecipata dei "Geni Comuni". Per il Jazz da non perdere gli appuntamenti al Parco Robinson con concerti nelle serate del 12 e del 13 settembre. Il 15 settembre ad Arcavacata il concertone dei Villa Zuk. Dal 20 al 23 il Settembre Rendese si trasferisce nel centro storico. Un fine settimana magico in un borgo antico che ospiterà i concerti di Bungaro (venerdi 20 settembre), Antonella Ruggero (sabato 21 settembre) e Giorgio Conte (domenica 22). Non solo musica, ma anche teatro e presentazioni di libri in un centro storico che è la location adatta per ospitare rappresentazioni teatrali di qualità come quella di Scena Verticale (domenica 22 settembre). Una tre giorni al centro storico dove non mancherà l'arte culinaria con il gusto e il sapore del Food Exsperience, gli artisti di strada e tanto altro che sarà presentato nella conferenza stampa del 9 settembre. Il 26 settembre è la data del concertone di Via Rossini. A giorni uscirà il nome dei protagonisti di un concerto molto atteso in città. Il 27 settembre la Notte dei Ricercatori all'Unical. Da segnalare per il 28 settembre la notte bianca dello sport su via Repaci. Questi sono solo alcune anticipazioni di un Settembre Rendese dove è tutto pronto. Fughe di notizie permettendo, l'Amministrazione Comunale di Rende ha attivato i canali social. Le notizie ufficiali le troverete sulle pagine Facebook del Comune di Rende e del Settembre Rendese 2019.