Trebisacce (Cs), domani concerto di Max Gazzè

Giovedì 22 Agosto, il lungomare Bandiera Blu di Trebisacce, in Riviera dei Saraceni, ospiterà la nuova tappa del tour del cantautore romano "On the road – Summer tour 2019", con un concerto il cui inizio è previsto intorno alle ore 22.00.

Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati.

Durante il suo "On the road – Summer tour 2019", Max Gazzè farà un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso il potere della musica. Oltre 20 anni di carriera verranno condensati presentando live, di fronte all'affezionato pubblico, le canzoni più rappresentative del suo percorso come cantautore. L'idea del tour era nata con le celebrazioni per il ventennale de "La favola di Adamo ed Eva" ma si è strada facendo trasformata in qualcosa di molto di più.

Nel concerto di Trebisacce si potranno ascoltare brani indimenticabili, che sono riusciti ad unire diverse generazioni. In scaletta non potranno mancare pezzi come "Annina", "Il solito sesso", "Teresa", "Vento d'estate", "Il timido ubriaco", "Mentre dormi" e ancora "Ti sembra normale", "La favola di Adamo ed Eva", "Sotto casa", "La vita com'è", "Una musica può fare". Nel concerto ci sarà spazio anche per le canzoni nate dalle collaborazioni più recenti, come "Posso", frutto dell'incontro con Carl Brave. In tutta probabilità Gazzè eseguirà anche "L'amore non esiste", brano nato dal progetto con Niccolò Fabi e Daniele Silvestri.

Il concerto di Max Gazzè è l'evento di punta del cartellone estivo Marestate 2019 – Sulla rotte dei naviganti, che quest'anno ha reso Trebisacce una delle metà turistiche più ambite di tutta l'estate della Calabria.

"Trebisacce continua a crescere incessantemente – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo –sotto tutti i profili, compreso quello turistico. Celebriamo la Festa del Mare, con un cantante di caratura stellare, amatissimo da milioni di fan, che in un concerto con ingresso grautito diffonderà le proprie note in tutto il nostro territorio. Un grande concerto, per una grande estate di una cittadine che ha scelto di essere grande e ambiziosa!"