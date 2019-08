Corigliano Rossano (Cs), a Ferragosto arriva Carmen Consoli

I grandi eventi musicali di qualità si confermano attrattori importanti della programmazione socio-culturale estiva 2019 messa in campo in tempi record dall'Amministrazione Comunale.

Questa sera, Martedì 13, in piazza Steri, nell'area urbana di Rossano, si terrà il concerto di Roy Paci & Aretuska.

Domani, Mercoledì 14, sul viale delle Libertà, a Schiavonea, nell'area urbana di Corigliano concerto di Eman, dalle ore 21. –All'anagrafe Emanuele Aceto, cantautore catanzarese senza un genere di appartenenza ammalia diversi tipi di culture. Apre le porte ad un cantautorato moderno dove reggae, classico, dark, elettro-pop e ritmi incontrano l'attenzione profonda per i testi.

Fino a Giovedì 15 Mostra d'Arte del Centro Studi Artistici Angel Rose nello spazio antistante Palazzo San Bernardino, alle ore 19. Mercoledì 14, in Piazza Steri, a Rossano, Festeggiamenti in onore della SS.Achiropita, alle ore 21. Giovedì 15 Carmen Consoli in concerto a Piazza Steri.

Diversi gli appuntamenti ancora nell'area urbana di Rossano per Venerdì 16 nell'anfiteatro Rino Gaetano su viale Mediterraneo100% Pooh in concerto, alle ore 21. Sempre Venerdì 16 alle ore 21.30, nell'Anfiteatro M.De Rosis, nel Centro Storico di Rossano, sarà presentato il libro O Mamma, ho visto Rocco Russo, autobiografia del calciatore. – Venerdì 16 e Sabato 17 Fossa in Festa, nella villa comunale in contrada Fossa, nell'area urbana di Rossano. – Dal 16 a Domenica 18 esibizione di pallacanestro, Una serata per Enzo, nel campetto in contrada Piragineti, nell'area urbana di Rossano. Nell'area urbana di Corigliano Venerdì 16, Notte d'estate al centro storico, dalle ore 21.

Sabato 17 due appuntamenti nell'area urbana di Rossano: Guerrilla Gardening nel Giardinetto posto all'altezza di via XX Settembre, dalle ore 19; alle ore 21 VIII edizione del Memorial Roberto Tedesco nell'anfiteatro Rino Gaetano. – Domenica 18 nell'are urbana di Corigliano Montagna in Festa a Piana Caruso, alle ore 20 e concerto Jazz degli AJS Quartet in piazza Portofino, a Schiavonea. – Nell'area urbana di Rossano alle ore 20 nel Chiostro di San Bernardino, nel Centro Storico, sarà presentato il libro I sentieri della Sila e del Pollino. Foto e note di trekking lungo le antiche vie della transumanza di Lorenzo Cara, Eugenio Nastasi e Francesco Patrizio. A Piragineti, area urbana Rossano, alle ore 21, Festa di San Pio X. Alla stessa ora nello spazio antistante il Circolo Culturale Rossanese, nel Centro Storico di Rossano, Il poeta e la sua patria crudele. – Lunedì 19 il Castello Ducale nel, Centro Storico di Corigliano ospiterà una tappa del Peperoncino Jazz Festival, alle ore 21. Nell'Anfiteatro Maria de Rosis nel Centro Storico di Rossano si terrà lo spettacolo Made in Sud, alle ore 21.