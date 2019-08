"Jova beach party": in 25mila a Praia a Mare per cantare con Jovanotti

Venticinquemila fan si sono riversati sulla spiaggia di Paria a Mare, di fronte l'isola di Dino, per la prima tappa calabrese del Jova Beach Party. Alle 16 Jovanotti e' salito sul palco per salutare il pubblico e dare il via allo spettacolo. Tanti gli ospiti della giornata: i Tarantolati di Tricarico, il Duo Bucolico, gli Afrotronix, Akejuice Rockers, Davon & Jah Brothers, Sangennaro Bar e Giorgio Poi. Alle 20 Jovanotti ha iniziato il suo concerto con la spiaggia a cantare e ballare. Lorenzo non ha fatto mancare nulla: musica, parole meravigliose per la Calabria e i suoi fan. Una festa che si e' svolta senza particolari problemi, solo qualche malore accusato da alcuni ragazzi a fine serata, per i quali sono intervenuti i sanitari presenti nelle postazioni all'interno dell'area. Il prefetto di Cosenza Paola Galeone ha evidenziato come la sinergia interistituzionale abbia garantito ai giovani di trascorrere una serata in allegria. Il Jova Beach Party e' atteso a Roccella Ionica il 10 agosto.

