Jovanotti arriva in Calabria: “E’ una terra bellissima, migliore della California”

Almeno 10mila persone hanno gia' preso posto sulla spiaggia di Praia a Mare per il Jova beach party. "Siete piu' belli del tramonto. E' un posto incredibile, non c'ero mai stato. Abbiate cura, e' un posto incredibilmente bello e stasera ne avremo cura insieme" ha detto Jovanotti, secondo quanto riporta l'Ansa, appena salito sul palco per presentare uno dei gruppi che si esibira' in attesa del suo concerto. Jovanotti, arrivato in motoscafo, ha elogiato la Calabria definendola "una terra bellissima, migliore della California". Terra che "regala sempre nuove emozioni. Sara' una grande giornata che costruiremo insieme fino a notte fonda". Sulle polemiche degli ambientalisti ha detto che lo scopo di questi eventi e' valorizzare le spiagge italiane e ha promesso che "domattina la spiaggia sara' piu' pulita di come e' stata trovata oggi". Per stasera gli organizzatori si attendono almeno 30mila persone. Diversi i palchi allestiti nel villaggio sul quale si esibiscono varie band in attesa dell'inizio del concerto di Jovanotti.

Foto Ansa