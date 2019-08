Rossano (Cs), Erskin, Gomez e Moroni conquistano il pubblico a San Bernardino

Metti una magica sera d'estate, una di quelle in cui il cielo è pieno di stelle e l'aria calda ti accarezza il viso; metti una location di incredibile bellezza come il chiostro del Palazzo San Bernardino, vero e proprio gioiello architettonico che impreziosisce il centro storico di Rossano, la "Città Bizantina" della Calabria, che da qualche mese, conurbata con Corigliano, rappresenta la terza città della regione; metti un pubblico numerosissimo e attento, entusiasta e competente; e, ancora, dell'ottimo vino calabrese (quello prodotto dalle Cantine Librandi) da degustare guidati per mano dal presidente Gennaro Convertini e dai sommelier professionisti della F.I.S. (Fondazione Italiana Sommelier) e, last but not least, un trio di musicisti che rappresentano la storia del jazz affiatati come non mai e impegnati in un repertorio coinvolgente e divertente.

L'alchimia del Peperoncino Jazz Festival, ancora una volta, è fatta!

Domenica scorsa (4 agosto) il chiostro di Palazzo San Bernardino, che da ben tredici anni rappresenta uno dei palchi storici di quello che è il Festival Jazz Internazionale della Calabria (sul quale, nelle scorse edizioni, si sono esibite vere e proprie star del jazz internazionale, quali Yellowjackets, John Scofield, Joshua Redman, Enrico Rava, Stefano Di Battista, Maria Joao, Mark Turner, Joey Calderazzo, Alvin Queen, Danilo Rea, Paolo Fresu e tanti altri), ancora una volta ha ospitato, dunque, uno dei concerti di maggior interesse di quella che nei fatti si sta dimostrando come una strepitosa XVIII edizione del festival diretto artisticamente da Sergio Gimigliano, con una serata che resterà a lungo nei cuori di chi l'ha vissuta.

Protagonisti assoluti sul palco, gli E.G.M., acronimo dell'all star trio composto dal batterista Peter Erskine (indiscussa icona del jazz mondiale, ha scritto pagine importanti della storia della musica come membro di Weather Report e Steely Dan e collaborando, tra gli altri, con Chick Corea, Diana Krall e Pat Metheny), dal contrabbassista Eddie Gomez (oltre alla decennale collaborazione con Bill Evans, si ricordano quelle con Miles Davis, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Wayne Shorter, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chick Corea, Michel Petrucciani ecc.) e dal pianista Dado Moroni (uno dei pianisti preferiti dal grande Ron Carter!, già applaudito al fianco di leggende del jazz come Chet Baker, Billy Cobham e Dizzy Gillespie).

Nel corso della serata, a ingresso libero grazie alla rinnovata, perfetta sinergia tra la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Stasi e l'imprenditoria cittadina (oltre agli storici sponsor La Pietra Srl e Montagna Spa, hanno permesso la realizzazione della serata altre importanti aziende del territorio quali Simet Spa, Amarelli Srl e Ottica Di Lernia Srl), il trio ha proposto una serie di brani originali accanto a pezzi blues e classici standard jazz riarrangiati in modo del tutto personale, dando vita ad uno spettacolo fortemente caratterizzato nel segno del ritmo e molto coinvolgente, al punto da finire con una vera e propria standing ovation del pubblico al termine del bis.

Dopo il concerto-evento rossanese, ieri sera (lunedì 5 agosto), grazie al forte volere dell'assessore alla Cultura Nelly Creazzo e di tutta la squadra guidata dal sindaco Michele Tripodi, il PJF per la prima volta ha fatto tappa a Polistena, laddove il grandissimo batterista Horacio "El Negro" Hernandez ha regalato una serata all'insegna della musica latina, mentre stasera (martedì 6 agosto) sarà la volta del quartetto capitanato dal chitarrista Kurt Rosenwinkel con Aaron Parks al piano, Eric Revis al contrabbasso e il portentoso Jeff "Tain" Watts alla batteria, che si esibiranno alle ore 22 in Piazza del Guiscardo a Roseto Capo Spulico, il cui grazioso centro storico, grazie alla grande collaborazione tra l'amministrazione comunale guidata da Rosanna Mazzia e l'associazione culturale Picanto, organizzatrice dell'evento, ormai tradizionalmente (da ben otto anni!) ospita una doppia tappa all'insegna del miglior jazz italiano ed internazionale.

domani sera (mercoledì 7 agosto), invece, dopo una lunghissima assenza dal circuito turistico culturale del PJF, Trebisacce, splendido borgo marittimo dell'Alto Jonio Cosentino, tornerà a collaborare con il festival musicale più piccante d'Italia ospitando nel suo caratteristico centro storico (presso il punto panoramico del Bastione) un concerto dal valore artistico eccezionale patrocinato dal Consolato degli Stati Uniti d'America.

Protagonista indiscusso della serata, sarà Paul Wertico, storico batterista del Pat Metheney Group (per un ventennio ha girato il mondo in compagnia del più grande chitarrista di jazz esistente, vincendo insieme a lui ben sette Grammy Award), affinando la sua tecnica, cominciando a lavorare sull'uso dei piatti (che diventerà, poi, una sua caratteristica), diventando un elemento fondamentale della formazione, nonché un punto di riferimento per i batteristi che lo sostituiranno.

Lasciato il gruppo nel 2001 per motivi personali, negli ultimi anni Wertico ha continuato a suonare (creando più gruppi di cui è stato leader), collaborando, tra i tanti, con musicisti del calibro di Larry Coryell, Kurt Elling e Jeff Berlin.

Ad accompagnarlo in questo inedito tour europeo, che farà tappa nella bella terra di Calabria, il notevole contrabbassista Gianmarco Scaglia, l'eclettico chitarrista Raimondo Mieli e, come ospite d'eccezione, John Helliwell, per oltre vent'anni sassofonista dei Supertramp e collaboratore, tra gli altri, di veri e propri mostri sacri della musica, tra cui i Pink Floyd, Jaco Pastorius, Eddie Henderson e Ron Carter.

Al termine della serata, che avrà inizio alle ore 22 e sarà a ingresso libero in quanto fortemente voluta dal sindaco Franco Mundo, dalla delegata al Turismo Maria Francesca Aloise e da tutta l'amministrazione comunale di Trebisacce e realizzata anche grazie alla fattiva collaborazione del presidente dell'Assopec (associazione dei Commercianti e degli Imprenditori economici della città) Andrea Franchino e al supporto logistico del Minerva Resort Golf & Spa, come nella migliore tradizione del PJF verrà dato spazio all'enogastronomia d'eccellenza della Calabria, con la possibilità di degustare confetture extra a cura di "Coccole di Bosco" di Cinzia Pantusa (azienda agricola silana specializzata nella produzione e trasformazione di frutti di bosco) e di farsi guidare dai sommelier professionisti della F.I.S. (Fondazione Italiana Sommelier) Calabria alla scoperta dei vini prodotti dalle cantine Masseria Falvo.

Giovedì 8 agosto, poi, grazie alla joint venture con il Villapiana Jazz Session diretto da Saro Costa il PJF farà tappa al Lido Blue Sky di Villapiana (laddove sarà di scena Stevie Biondi), mentre venerdì 9 l'evento tornerà nel teatro all'aperto di Vaccarizzo, paese di origini arbereshe nel primo entroterra ionico, dove si esibirà il pianista Egidio Ventura. Seguiranno, poi, le tappe nel cuore del Pollino a Mormanno (sabato 10, con Rossana Casale), a Civita (domenica 11 con Stefano Reali) e a Plataci (lunedì 12 con Eric Daniel).

Nella seconda metà di agosto, poi, il XVIII Peperoncino Jazz Festival - evento realizzato con il contributo dell'Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e con i prestigiosi patrocini istituzionali del MiBact, degli enti Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale della Sila, dell'Unical, del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America, della Reale Ambasciata di Norvegia (oltre a quelli di associazioni quali Confindustria Cosenza, Agis e Anec Calabria, FAI, Touring Club Italiano, F.I.S. e Slow Food) e con il sostegno di numerosi ed importanti Sponsor privati (tra cui UBI Banca, Gas Pollino, Pollino Gestione Impianti, Nuovo Imaie) e prestigiosi Media Partner (su tutti, Il Quotidiano del Sud e Viaggiart) – si sposterà sul Tirreno cosentino, dove

Dopo le tappe in programma dal 25 al 28 agosto, rispettivamente, in quel di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Soveria Mannelli e Cosenza, e la serata del 19 settembre in programma a Diamante, il PJF terminerà nell'ultimo week end di settembre all'insegna della VI edizione del Calabria Jazz Meeting, confermandosi ancora una volta come uno dei più importanti eventi culturali e turistici dell'estate calabrese, nonché come uno dei festival jazz più caratteristici d'Italia.