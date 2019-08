Cetraro (Cs), fervono i preparativi per la ventesima edizione di “Moda Mare- Festival nazionale della Moda 20192: a Michele Placido il premio alla carriera

L'attesissimo evento cult dell'estate, calabrese, che quest'anno spegnerà ben venti candeline, si terrà sullo splendido scenario del porto di Cetraro, "Bandiera blu 2019", lunedì 19 agosto. Grandi ospiti vip sono attesi sul palco di Moda Mare: Barbara d'Urso, Anna Oxa, Michele Placido ed altri ancora. Senza dubbio uno degli attori più conosciuti e amati del panorama televisivo e cinematografico italiano Michele Placido. A lui il premio per una lunga carriera costellata di grandi successi. Prima come attore poi come regista, sia nel campo cinematografico che teatrale, senza dimenticare la tv, che lo ha reso famosissimo anche all'estero, nel ruolo del commissario Cattani nella fiction La Piovra.

«Per il ventennale di Moda Mare abbiamo deciso di realizzare un grande evento che dovrà essere ricordato come merita e passare alla storia - dichiara Francesco Occhiuzzi patron e manager della manifestazione - Per i vent'anni abbiamo pensato molto al cast. Il personaggio della musica leggera c'è sempre stato a Moda Mare, ma stavolta serviva un personaggio trasversale – spiega Occhiuzzi - Due le scelte a cui abbiamo pensato: Gigi D'Alessio, ma non era disponibile, e Anna Oxa che, fortunatamente, ci ha dato subito la sua disponibilità. Ci sarebbe piaciuto molto averli entrambi sul palco di Moda Mare per chiudere un ciclo proprio con Gigi D'Alessio, visto che è stato, senza dubbio, il personaggio più popolare facendo registrare presenze da capogiro sul porto di Cetraro nel 2002. L'altro personaggio doveva essere una regina della musica italiana. Il pensiero va subito ad Anna Oxa e Loredana Bertè, quest'ultima è già stata a Moda Mare, quindi, Oxa. Per quanto riguarda il personaggio televisivo, ovvero la madrina della serata, abbiamo subito pensato a lei, ovvero, alla regina della stagione televisiva: Barbara D'Urso. La Barbarella nazionale dopo un po' ci ha detto di sì. Sarà proprio lei, Barbara D'Urso, senza dubbio il personaggio più popolare della televisione italiana, la regina e madrina di Moda Mare 2019. Tengo a precisare – aggiunge ancora Occhiuzzi - che la D'Urso non mi affiancherà nella conduzione dello spettacolo, come invece è stato fatto nelle passate edizioni con altri personaggi vip nazionali. La D'Urso sarà soltanto la madrina dell'evento e grande protagonista di questa serata. Il Premio alla carriera per il Cinema quest'anno lo assegneremo ad un grande attore: Michele Placido». «Molto bella sarà la regia della moda, che sarà curata da Michel Dainquin, il famoso coreografo del Bagaglino. Nell'arco di questi lunghi venti anni – conclude il patron Occhiuzzi - Moda Mare ha sempre lasciato il segno. Siamo certi di riuscirci anche per questa importantissima edizione. Vi aspetto il 19 agosto sul porto di Cetraro».