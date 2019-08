Prosegue sullo Ionio cosentino il 28esimo Peperoncino Jazz Fest

Proseguono con grandissimo successo di pubblico e critica le tappe ioniche della XVIII edizione del Peperoncino Jazz Festival, rassegna musicale itinerante iniziata lo scorso 17 luglio e in programma fino a fine settembre, che nell'arco di poco più di due mesi di programmazione coinvolgerà nel suo circuito turistico e culturale ben 33 località calabresi, facendo tappa nel territorio di tutte e cinque le province e nei tre parchi nazionali della nostra regione.

Dopo l'applauditissima performance del direttore della NY University Dave Schroeder nel centro storico di Francavilla e l'intima ed emozionante incursione nella musica brasiliana a firma della giovane e talentuosa cantante Nives Raso, che a capo del Moruga Quartet, accompagnata dal sassofonista Sebastiano Ragusa, dal chitarrista Flavio Scanga e dal bassista Silvio Ariotta, ha letteralmente ammaliato i numerosi spettatori accorsi per l'occasione a Sibari nell'elegante contesto del Minerva Club Resort Golf & s.p.a. (punto di riferimento per tanti turisti provenienti da ogni parte d'Europa in Calabria per trascorrere una vacanza all'insegna di mare, avventura, benessere, sport e divertimento, che da anni è il quartier generale del PJF per tutto il periodo dei concerti sulla fascia ionica calabrese grazie alla disponibilità dell'ingegnere Luigi Sauve e della dottoressa Gabriella Lotti), stasera (sabato 3 agosto) sarà la volta della soul singer Elisa Brown e del pianista Paolo Chiaia, che proporranno un avvincente viaggio nella musica di Aretha Franklin nel centro storico di Roseto Capo Spulico.

Domani (domenica 4 agosto) alle ore 22.00, invece, per il tredicesimo anno consecutivo, grazie alla rinnovata e virtuosa sinergia tra la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Stasi e l'imprenditoria del territorio (oltre agli storici sponsor La Pietra Srl e Montagna Spa, sostengono in modo fondamentale la manifestazione altre importanti aziende della zona quali Simet Spa, Amarelli Srl e Ottica Di Lernia Srl) il chiostro di Palazzo San Bernardino, uno dei gioielli architettonici che impreziosiscono il centro storico della neonata città di Corigliano Rossano, ospiterà uno dei concerti più importanti del PJF 2019.

Dopo le esibizioni di artisti del calibro di John Scofield, Yellowjackets, Joshua Redman, Maria Joao, Enrico Rava, Paolo Fresu, Danilo Rea, solo per citarne alcuni, nell'incantevole chiostro di quella che prima della fusione con Corigliano è sempre stata conosciuta come la Città Bizantina, questa volta saranno di scena gli E.G.M., acronimo dell'all star trio composto dal batterista Peter Erskine, dal contrabbassista Eddie Gomez e dal pianista Dado Moroni.

Il primo, indiscussa icona del jazz mondiale, ha scritto pagine importanti della storia della musica. Con i Weather Report, infatti, insieme a Jaco Pastorius e Joe Zawinul è stato membro nell'epoca d'oro della "Fusion Band" per eccellenza. Tra le altre sue collaborazioni, quelle con Steely Dan, Chick Corea, Diana Krall e Pat Metheny.

Eddie Gomez è, forse, il contrabbassista più famoso al mondo. Vanta una carriera imperniata per oltre un decennio (dal 1966 al 1977) sulla collaborazione con Bill Evans, nonché caratterizzata da quelle con con Miles Davis, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Wayne Shorter, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chick Corea, Michel Petrucciani e dalla militanza nello storico gruppo fusion degli Steps Ahead, con Michael Brecker al sax e Mike Manieri al Vibrafono.

Last but not least, Dado Moroni, da sempre uno dei pianisti jazz italiani più richiesti in Europa e negli States (basti pensare che è uno dei pianisti preferiti dal grande Ron Carter!), già al fianco di leggende del jazz come Chet Baker, Billy Cobham e Dizzy Gillespie.

"Anche quest'anno, come accade ormai dalla lontana estate del 2007, abbiamo voluto fortemente che il PJF facesse ancora una volta tappa nella nostra città e ci siamo impegnati affinché lo facesse con uno dei concerti più importanti degli oltre 50 in cartellone in questa strepitosa edizione dell'evento – afferma l'avvocato Enzo La Pietra, titolare dell'omonima azienda che da ben tredici anni, insieme a Montagna Spa, è Main Sponsor dell'evento. La tappa del PJF nel chiostro di San Bernardino, che nelle scorse edizioni ha visto esibirsi vere e proprie star del jazz internazionale, è ormai diventato un appuntamento imprescindibile dell'estate cittadina e, in quanto tale, atteso da tutti. Riconoscendo l'indubbia qualità del Peperoncino Jazz Festival e l'importanza per la nostra città, ancor di più quest'anno, dopo la fusione con Corigliano, di continuare ad essere coinvolta nel prestigioso circuito turistico-culturale dell'evento – prosegue La Pietra – continuiamo a sostenerlo, tra l'altro in perfetta sinergia l'amministrazione comunale, insieme alla quale ci auspichiamo di regalare ai nostri concittadini un interessante momento musicale, che sia una occasione di svago e, al contempo, di profonda crescita culturale".

Al termine del concerto, che vanta il prestigioso patrocinio istituzionale del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America e che sarà a ingresso libero, come nella migliore tradizione del festival organizzato dall'Associazione culturale Picanto e diretto artisticamente da Sergio Gimigliano, verrà dato spazio all'enogastronomia d'eccellenza, con la possibilità di degustare le confetture extra prodotte da "Coccole di Bosco" di Cinzia Pantusa (azienda agricola silana specializzata nella produzione e trasformazione di frutti di bosco), l'ottimo Amaro Bizantino e, grazie alla presenza dei Sommelier professionisti della F.I.S. Calabria, coordinati per l'occasione dal presidente Gennaro Convertini, i migliori vini calabresi (nello specifico, si potranno assaggiare le migliori etichette dellarinomata Cantina Librandi).

Dopo questa importante tappa ionica il PJF lunedì 5 agosto farà una incursione nel Reggino (con i travolgenti ritmi cubani del batterista Horacio "El Negro" Hernandez che, grazie al volere della vulcanica Nelly Creazzo inaugureranno la collaborazione tra il festival musicale più piccante d'Italia e la cittadina di Polistena), per poi tornare nella zona ionica, dove proseguirà facendo tappa nei paesi di Roseto Capo Spulico (il 6 agosto), Trebisacce (il 7), Villapiana (l'8) e Vaccarizzo (il 9), prima di inondare il Pollino e l'Arberia calabrese, con l'esibizione di artisti del calibro di Kurt Rosenwinkel, Paul Wertico, Stevie Biondi, Egidio Ventura, Rossana Casale, Stefano Reali ed Eric Daniel.

Il Peperoncino Jazz Festival - evento realizzato con il contributo dell'Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e con i prestigiosi patrocini istituzionali del MiBact, degli enti Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale della Sila, dell'Unical, del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America, della Reale Ambasciata di Norvegia (oltre a quelli di associazioni quali Confindustria Cosenza, Agis e Anec Calabria, FAI, Touring Club Italiano, F.I.S. e Slow Food) e con il sostegno di numerosi ed importanti Sponsor privati (tra cui UBI Banca, Gas Pollino, Pollino Gestione Impianti, Nuovo Imaie) e prestigiosi Media Partner (su tutti, Il Quotidiano del Sud e Viaggiart) – dopo il Ferragosto si sposterà sul Tirreno cosentino e dopo le tappe, a fine agosto, in quel di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Soveria Mannelli e Cosenza, terminerà a fine settembre all'insegna della VI edizione del Calabria Jazz Meeting, confermandosi ancora una volta come uno dei più importanti eventi culturali e turistici dell'estate calabrese, nonché come uno dei festival jazz più caratteristici d'Italia.