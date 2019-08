Crosia (Cs), tutto pronto per il Red Inn Summer edition e il concerto di Bennato

Dopo aver archiviato con successo i momenti di confronto e dibattitto sulla parità di genere e contro la violenza sulle donne promossi dalla Notte Rosa, e dopo le Mille luci nello Jonio che ieri sera (venerdì 2 agosto) hanno portato migliaia di persone sulla Promenade del lungomare Centofontane per il 4° Festival del fuochi pirotecnici sul mare, il cartellone degli eventi di Crosia d'Estate entra nel vivo della settimana che anticipa Ferragosto. Due gli eventi chiave: il Red Inn Summer edition (mercoledì 7), il disco evento notturno in spiaggia con ospiti internazionali, e la tradizionale festa del Divino Cuore di Gesù, promossa dalla parrocchia e dal Comitato organizzativo, che quest'anno porterà in piazza Dante due grandi concerti con i giovani di Sanremo Young (sabato 10) ed cantautore partenopeo Eugenio Bennato (domenica 11). Poi spazio a momenti per i più piccoli e ai sapori della tradizione.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DA SABATO 3 A DOMENICA 11 AGOSTO

Sabato 3 Agosto - ore 21.00 Promenade del lungomare Centofontane - Miss e Mister Baby a cura della Ludoteca Piccoli Fans.

Domenica 4 Agosto - ore 21.00 Promenade del lungomare Centofontane - Mini festival dei bambini a cura di Giovanni Romano Show.

Martedì 6 Agosto - ore 21.00 Promenade del Lungomare Centofontane - Sagra del Suino Nero di Calabria a cura dell'Azienda Agricola Libero Mariagrazia.

Mercoledì 7 Agosto – ore 23.30 Spiaggia del Lungomare Centofontane – Mega party Disco estate, RED INN Summer edition con Miss Jay ed Mercedesz Henger a cura di Red Inn Organization ed Associazione MK

Giovedi 8 Agosto - ore 20.00 Promenade del Lungomare Centofontane - Sagra dei prodotti tipici locali

Sabato 10 Agosto– ore 22.00 Piazza Dante centro urbano di Mirto – "Notte di Note" con i protagonisti di SANREMO YOUNG 2019, conduce e presenta Andrea De Iacovo – FESTA DEL DIVINO CUORE

Domenica 11 Agosto - ore 22.30 Piazza Dante centro urbano di Mirto – EUGENIO BENNATO in concerto – Contro Corrente Tour – FESTA DEL DIVINO CUORE