Cosenza: domani concerto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria

Domani alle ore 21,15 presso il Castello avrà luogo un concerto dell'Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria diretta dal M° Ferruccio Messinese con la partecipazione in qualità di solisti del sassofonista Vito Procopio e della cantante Valentina Costa.

La manifestazione rientra fra gli eventi promossi da AMA Calabria con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo con il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura nell'ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 TRIENNIO 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival.

Importante sul territorio la collaborazione che AMA Calabria realizza da tempo con la Svevo srl gestore del Castello.

L'Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria, ensemble nato all'interno di MUSICA INSIEME di Gioia Tauro (RC) attualmente, risulta composta da circa 60 giovani provenienti da diverse province della Calabria. Nel corso della sua attività ha partecipato a più di 150 esibizioni, eventi tenutisi in Calabria, Puglia, Campania, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Toscana. Ha partecipato a numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali di Musica conseguendo numerosissimi primi premi e Premi Assoluti. Il repertorio è vasto ed eterogeneo e comprende brani della tradizione classico-sinfonica, arrangiamenti di musica per film e brani di musica napoletana e leggera americana. Presidente di MUSICA INSIEME, Direttore Artistico del Complesso e responsabile e docente preparatore del settore violini e viole, è la prof.ssa Caterina Genovese: laureata in Storia e Filosofia e diplomata in violino, è titolare della cattedra di violino presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Pentimalli" di Gioia Tauro (RC).

Coordinatore Artistico del Complesso, responsabile e docente preparatore del settore violoncelli è la prof.ssa Stefania Prota: diplomata in Violoncello è docente per la stessa materia presso il Liceo Musicale di Cinquefrondi (Rc). All'interno di MUSICA INSIEME svolge anche la mansione di Vice Presidente. Direttore musicale dell'Orchestra è il M° Ferruccio Messinese: ha compiuto numerosi percorsi accademici (previgente e nuovo ordinamento) ed è stato premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali in qualità di direttore e compositore. Ha tenuto corsi autorizzati dal MIUR (dir. 90/2003 – 170/2016) inerenti agli ambiti della direzione, della composizione e del jazz ed ha insegnato presso i Conservatori di Rovigo e di Vibo Valentia. In qualità di Tutor ha collaborato inoltre con il Conservatorio "F. Torrefranca" di Vibo Valentia (per le materie Teoria, Ritmica, Percezione Musicale e Pianoforte Principale) e con il Conservatorio "F. Cilea" di Reggio Calabria (nei Corsi Professionalizzanti di Alta Qualifica). Attualmente è docente presso la Scuola Secondaria di Primo Grado (pianoforte) ed il Liceo Musicale "T. Campanella" di Lamezia Terme. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni inerenti diversi ambiti didattico musicali.

Vito Procopio, diplomato in Sassofono e Musica Jazz, ha rappresentato l'Italia presso l'Orchestra d'Armonia dei Giovani della Comunità Europea. Ha fondato il Quartetto di Sassofoni "SATOR" rappresentato l'Italia al congresso mondiale del sassofono. Ha partecipato a numerosi jazz festival (Catanzaro Jazz Festival, Jazz e Vento, Rumori Mediterranei, Peperoncino Jazz Festival, etc...) ed ha suonato in alcuni dei maggiori teatri italiani (Bari, Chieti, L'Aquila, Cosenza, etc...). Vincitore di numerosi premi vanta numerose collaborazioni con musicisti di chiara fama. È docente di sax nella scuola pubblica (Scuola secondaria di primo grado – Caraffa; Liceo Musicale "T. Campanella".

Valentina Costa catanzarese, studia e si diploma in danza classica. Contemporaneamente sviluppa un particolare interesse per la musica e nel 2011, vincitrice di borsa di studio, frequenta e si diploma al Cet di Giulio Rapetti, in arte Mogol, sotto la guida di Giuseppe Barbera, Giuseppe Anastasi, Carlotta Scarlatto, David Poggiolini e Cheope. Successivamente viene chiamata come tutor alla docenza per il corso interpreti affiancando Carlotta Scarlatto. Nel 2012 si trasferisce in Emila Romagna e frequenta il corso accademico di Canto jazz presso il Conservatorio di Musica B. Maderna tenuto da Marta Raviglia. Partecipa a Jam Sassion e concerti nei locali Romagnoli, a Milano e Roma. Nella stessa estate partecipa ad un progetto musicale jazzistico in onore a Gorny Kramer con la Big Band del Conservatorio Maderna diretto dal M. Babbini. Sempre nel 2012 partecipa alle finali nazionali del Festival Canoro di Piombino con l'inedito "Oltre i miei limiti", brano che diventa colonna sonora di un Cortometraggio presentato al festival del Cortometraggio di Roma. Nel 2013 partecipa al Concorso Nazionale di Milano "Premio Donida" vincendo il premio Palbert Music con l'inedito "Doppio Sogno" di Tassoni - Colangelo. Attualmente sta conseguendo la Laurea in Canto Jazz presso il Conservatorio di musica "F. Torrefranca" di Vibo Valentia sotto la guida di Claudia Pantalone, Francesco Angiuli e Pasquale Morgante. Continua parallelamente la sua formazione artistica studiando tecnica di interpretazione e impostazione vocale, tecnica del Voicecraft, Vocologia e Anatomia dell'apparato fonatorio, seguendo master, Workshop e Corsi di Formazione in tutta Italia. Collabora con vari gruppi a progetti di musica jazz, funky, latin, bossa nova, revival anni '70/80 disco dance, pop e soul esibendosi in feste private, di piazza e nei locali del territorio.

Il Programma della serata comprende l'interpretazione di brani di musiche tratte dalle più note colonne sonore e dal repertorio del jazz classico.