Cosenza: in arrivo al Castello Svevo gli Hooverphonic per la seconda data del “Be Alternative Festival”

Pochi giorni ancora e il Castello Svevo di Cosenza sarà pronto per ospitare la seconda giornata della decima edizione del Be Alternative Festival che per questa edizione propone una rassegna di concerti imperdibili.

Dopo il grande successo della prima giornata – tenutasi il 04 luglio – con Nitro e Rancore, il 25 luglio arrivano al Castello Svevo per l'unica data in Calabria del loro tour gli Hooverphonic. Band belga dal successo planetario, uno dei gruppo più famosi degli ultimi vent'anni con 5 dischi di platino e 8 dischi d'oro e decine di canzoni divenute colonne sonore di film e serie TV tra le quali ricordiamo hit come "Mad about you" e "Anger Never Dies". In Italia per presentare dal vivo "Looking For Stars", album che ha sancito il tanto atteso ritorno sulle scene e l'arrivo della nuova cantante, la diciottenne Luka Cruysberghs - vincitrice di The Voice Of Flanders 2017, di cui Alex Callier, leader e produttore della band, ne era coach. Un album che conserva la forza espressiva che li ha consacrati nel panorama internazionale e guarda al futuro, tra note sinuose, tonalità intense, territori inesplorati, brani trip-hop, canzoni funky psichedeliche e temi morriconiani. Un live imperdibile in cui atmosfere sognanti e pop energico si uniranno alla bellezza e alla sontuosità del principale monumento della città di Cosenza. Radio Monte Carlo è media partner del tour estivo degli Hooverphonic.

Per motivi personali e non imputabili all'organizzazione sarà purtroppo assente Giorgieness– il progetto alt rock/pop della cantautrice Giorgia D'Eraclea - una delle più brillanti, intense, profonde e tumultuose cantautrici della scena musicale italiana. Ad aprire il live degli Hooverphonic saranno i Kinte, nuovo progetto neo soul della scena musicale cosentina, che con la loro presenza testimoniano uno degli obiettivi del festival: portare in città grandi nomi della musica internazionale e nazionale riuscendo però a ricavare anche uno spazio per i progetti emergenti. Il warm up sarà a cura del dj e producer Fabio Nirta.

I concerti della seconda giornata avranno inizio alle ore 21.30. Sarà possibile accedere all'area dell'evento a partire dalle ore 20.30.

I biglietti sono ancora disponibili presso i punti prevendita attivi a Cosenza e Rende ed online su Inprimafila.net. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.blteventi.it e sulla pagina Facebook di Be Alternative Eventi.

Durante le serate della manifestazione sarà attivo il servizio navetta pubblico con partenze da Piazza Prefettura.

Il Be Alternative Festival è organizzato e promosso da Be Alternative Eventi e si realizzerà grazie al sostegno della Regione Calabria. L'evento è patrocinato dal Comune di Cosenza.