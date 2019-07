Corigliano Rossano: il 21 luglio Gigi D'Alessio a Odissea 2000

La notizia ci ha messo un nano-secondo a rimbalzare da account ad account. I social sono letteralmente impazziti. Gigi D'Alessio a Corigliano-Rossano, domenica 21 luglio, è l'atteso evento nell'evento dell'estate 2019. L'ODISSEA 2000 pronta ad ospitare i fan da tutto il Mezzogiorno.

Il cantante partenopeo da pochissime ore in radio, in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming con il nuovo singolo "Domani vedrai", sarà ospite del MI PIACE SUMMER EDITION, il format di RADIO KISS KISS che a mezzogiorno in punto tutti i giorni, trasmette direttamente dal parco divertimenti di Corigliano Rossano in tutta Italia.

Ospite d'eccezione della 25esima stagione del parco acquatico, l'interprete del tormentone "Quanto amore si dà" cantata con Guè Pequeno è il secondo artista di fama nazionale ed internazionale che scandisce il calendario di appuntamenti dell'ODISSEA 2000.

Alle 11 di domani, domenica 14 luglio all'ACQUAPARK di contrada Zolfara si presenta in anteprima nazionale la KISS KISS PLAY SUMMER 2019, la compilation di RADIO KISS KISS con i pezzi più cool di questa caldissima stagione. Madrina d'eccezione: Giordana Angi, seconda classificata ad AMICI 2019 e a sole due settimane dall'uscita del suo C A S A, già all'attivo con un disco d'oro e nella top ten dei dischi più venduti.