Mendicino (CS), ecco il programma di “Radicamenti”: in cartellone Sud Sound System, Morgan e Teresa De Sio

È stato presentato questa mattina, nella sala oro della Cittadella regionale il programma della sesta edizione di Radicamenti, il festival vincitore del bando regionale 2017-19, un bando triennale di cui si presenta l'ultima annualità.

«Ringrazio la Regione per averci ospitato e aver voluto che si presentasse qui la sesta edizione del nostro festival, che – ormai – crediamo essere il festival di tutti i calabresi. Una rassegna improntata sulle nostre tradizioni e sulla nostra cultura, cresciuta nel tempo e che ha avuto modo di coinvolgere un numero sempre maggiori di visitatori che hanno scoperto e poi tornati a vivere il centro storico della nostra amata Mendicino» ha dichiarato il sindaco di Mendicino Antonio Palermo.

Il festival è stato ideato e organizzato dall'amministrazione comunale guidata dal al sindaco Antonio Palermo, dal direttore artistico il musicista Checco Pallone e dal consigliere delegato Margherita Ricci.

«Sud Sound System, Morgan e Teresa De Sio sono solo alcuni dei nomi che quest'anno si alterneranno a Mendicino – ha spiegato il direttore artistico Checco Pallone – ai quali si aggiungono momenti culturali, di riflessione e discussione sulla seta e sulle tradizioni locali. Come sempre un programma di grande livello che unisce tradizione e innovazione».

Alla conferenza stampa ha partecipato anche l'assessore regionale alla Cultura Maria Francesca Corigliano. «Il festival – ha esordito l'assessore Corigliano - è vincitore del bando regionale 2017-19, un bando triennale di cui oggi si è presenta l'ultima annualità, superando una selezione piuttosto dura. Questo è il segno dell'alta qualità della proposta progettuale. Mi congratulo con il direttore artistico anche per la contaminazione positiva sui diversi linguaggi, per la scelta di aver voluto puntare l'attenzione sulla nuova letteratura in Calabria che sta conoscendo un periodo di grande successo anche all'estero. Considero poi molto interessante - ha concluso la Corigliano – aver considerato nella programmazione del festival bene culturale anche l'assetto naturalistico e ambientale con le iniziative previste su Monte Cocuzzo. Va in questo senso il progetto sulla valorizzazione dei Borghi, fortemente voluta dal presidente Oliverio e dall'assessore Rossi, che ci riporta al fatto che la Calabria è terra interessate sia per i piccoli agglomerati urbani ma anche come forte attrattore naturalistico. Complimenti a tutti per l'iniziativa e per quello che raffigura non solo per Medicino ma per la Calabri tutta».

Il festival inizierà il 14 luglio nel centro storico di Mendicino, con una concentrazione degli eventi dal 29 agosto al all'1 settembre quando si concluderà con il concerto sul Monte Cocuzzo.

Programma

14 Luglio

Francesca Prestia e Otello Profazio

25 luglio

Cataldo Perri e Carmine Abate

Lo Squintetto

8 agosto

Paolo Sofia e Gioacchino Criaco

29 Agosto 2019

Sud Sound System

30 Agosto 2019

Baba Sissoko

Mediterranean Blues

Tonino Carotone

31 Agosto 2019

Morgan & Megahertz

Calabria Orchestra

1 Settembre

Puro Desiderio

Teresa De Sio

Violons Barbares