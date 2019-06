San Fili (Cs), domani al Teatro Gambaro va in scena “Gli occhi di Jenny”

Giovedì 27 giugno alle 20: 45 va in scena l'ultimo dei cinque appuntamenti programmati al Teatro Gambaro di San Fili nel Progetto IndipendenteMente Teatro.

In questo quinto appuntamento del Festival, diretto da Dante de Rose, che quest'anno ha privilegiato nella scelta degli spettacoli una poetica precisa mirata a percorrere le tracce dei mondi della Donna artista, sarà la volta di Alessandro Sessa, autore, regista e interprete de "Gli occhi di Jenny".

Protagonista dello spettacolo è Carlo, regista e attore teatrale, che decide, dopo vent'anni, di interrompere la collaborazione con l'attrice Jenny. Carlo è troppo stufo, a suo dire, dei continui cambiamenti umorali della donna e così s'incammina in un percorso solitario di interpretazione sia delle parti maschili che di quelle femminili. Carlo si ritroverà con sé stesso a riflettere della sua scelta e a capire che della donna, che di Jenny non ne può fare a meno, perché la donna è sinonimo di creatività, dalla donna partorisce l'arte e la sua bellezza infinita.

Dopo San Fili IndipendenteMente Teatro farà tappa nel Castello di Savuto a Cleto il 6 luglio con lo spettacolo "Coram Populo canta De Andrè"