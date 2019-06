Rende (Cs), il 21 giugno arriva “Bentornata Estate... in Musica” con le “Rivoltelle”

L'Amministrazione comunale di Rende, in occasione della festa della musica, presenta "Bentornata Estate... in Musica". Venerdì 21 giugno, alle 22.00, in via Rossini, a Rende, si festeggerà l'arrivo della bella stagione con le "Rivoltelle". Uno show carico di energia e grinta della rock band, tutta al femminile, più seguita d'Italia. Un concerto da non perdere, il concerto della prima notte d'estate.

Dettagli Creato Martedì, 18 Giugno 2019 17:41