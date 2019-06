Cosenza, al teatro “Rendano” Luisa Sello al flauto, Ariana Kashefi al violoncello e Bruno Canino al pianoforte

Serata musicale preziosa quella offerta ieri sera, lunedì 20 giugno, presso la Sala Quintieri del Teatro Rendano dall'Associazione Quintieri. In programma un Trio d'eccezione quello con Luisa Sello al flauto, Ariana Kashefi al violoncello e Bruno Canino al pianoforte. Un programma 'da soalotto' che ha affascinato anche i palati più raffinati. Musiche di Ponchielli, Rossini, Bizet suonate in duo con il flauto Accanto alle qualità personali dei due artisti, la loro collaborazione mette in luce la capacità di comunicare emozioni difficili da dimenticare, qualità apprezzate dalla critica internazionale e specializzata, ma anche dal grande pubblico che si è sentito più vicino alla grande musica proprio per la chiarezza e la simpatia delle loro interpretazioni. Quindi in trio con il violoncello della giovanissima Kashefi per un trio di Hummel e di Farrenc

Una serata raffinatissima annunciata dal giovane e talentuoso Antonio Mandarino alla chitarra che ha proposto una interpretazione veramente appassionata di Bardenklange VII di Mertz, riscuotendo gli applausi del numeroso pubblico presente.

Venerdì 21 giugno ultimo appuntamento con la Festa della Musica alle 19 e 30 e quindi alle 20 e 30 con il Premio "Maria Quintieri" quest'anno dedicato alla composizione di nuove opere per quartetto d'archi.