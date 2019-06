Cosenza: il 12 giugno al Cinema Teatro “Tieri” l'evento di beneficenza “L'Amore come componente di vita nella vita”

L'Amore come componente di vita nella Vita!!!" E' il titolo della manifestazione in programma mercoledì 12 giugno, alle ore 20,30, al Cinema Teatro Italia-Tieri, promossa dall'Associazione "Officina Trentatre onlus" con il patrocinio del Comune di Cosenza. "Tutto quello che ci circonda spesso parla d'amore – sottolinea la direttrice artistica della manifestazione Lia Calabria - un sentimento che costituisce buona parte dell'essere umano. L'uomo non può vivere senza imbattersi in questo sentimento dalle sfumature infinite tant'è che l'umanità trascorre buona parte della propria esistenza a cercare l'amore in ogni sua forma. E' per questo che abbiamo scelto come tema pulsante della nostra manifestazione proprio l'amore nelle sue più diverse sfaccettature". Il programma dell'evento prevede una serie di talk show e molteplici momenti di spettacolo. L'iniziativa, promossa da "Officina Trentatre onlus", in collaborazione con l'Assessorato alla Comunicazione, guidato da Rosaria Succurro e l'Assessorato ai quartieri di cui è titolare Francesco De Cicco, è finalizzata a raccogliere fondi da devolvere all'Associazione "Io Noi" che si occupa di fornire servizi di doposcuola specialistici a ragazzi diversamente abili, presso la sede dell'ex Circoscrizione di via Popilia. 5 in tutto i talk show in programma : "AMORE per le proprie Origini... L'Amore per la nostra Cosenza", ospiti l'Assessore Francesco De Cicco e l'Assessore Rosaria Succurro; "AMORE FEDE, ARTE e HOBBY" con ospiti Stefano Vecchione, Paola Morano e il fisarmonicista Piergiuseppe Maggi; "AMORE E ASSOCIAZIONISMO" con Vitantonio Di Gioia, Presidente del Club Rotary Rogliano-Valle del Savuto, Sante Blasi, Presidente dell'ENSI, Concetta Cianni, Vice Presidente dell'Associazione "Io Noi" e Anna Maria Schifino Presidente dell'Associazione "Artisti Eccellenze Calabresi". Gli ultimi due talk show saranno "AMORE, PASSIONE e TORMENTO" con la scrittrice Daniela Santelli e il Dott. Pasquale Nigro, e "AMORE NERO" con Valerio Caparelli e gli avvocati Margherita Corriere e Federica Candelise. Nutrito il numero degli artisti che si esibiranno nel corso della serata. Tra questi, il fisarmonicista Piergiuseppe Maggi, l'attore Emanuele Gagliardi, lo scrittore e poeta Giuseppe Piluso, la cantante Alessandra Furlano, la Compagnia Teatrale "I Lunari" con Loredana Marsico, Mario Mirabelli, Sandra Bozzarello, Antonella Arpaiuolo, Francesco Ammirata, Antonio Gabriele e Asia Ammirata. Completano il gruppo degli artisti, i ballerini Alessandro Misasi e Alessia Filippelli della Scuola di Danza "Art Show Dance Academy" dei Maestri Giuseppe Ferraro e Lucia Amodio, e Deborah Caruso della Scuola di Ballo "Dirty Dancing" dei Maestri Romeo e Ilaria Renne.

Dettagli Creato Sabato, 08 Giugno 2019 10:34