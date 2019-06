Ecco i premiati del Concorso Internazionale Giovani Musicisti Città di Paola

Si è concluso con grande successo il XVII Concorso Internazionale Giovani Musicisti Città di Paola - Premio San Francesco di Paola 2019, evento istituzionalizzato dal Consiglio Comunale della Città nel 2005 e rientrato tra gli "Eventi culturali storicizzati" della Regione Calabria già dal 2010, in virtù dell'elevato livello artistico dei partecipanti e della numerosa partecipazione, ca. 1500 per ogni edizione, provenienti da tutte le regioni italiane e da moltissimi paesi stranieri (Giappone, Corea, Cina, Brasile, Russia, Romania, Germania, Ungheria, Svizzera, Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Bulgaria, Lituania, Lettonia, Portogallo, etc.).

La XVII edizione che porta la firma, come sempre, della Direzione Artistica del M° Luigi Stillo, anche Presidente di moltissime giurie e della Direzione organizzativa della Dott.ssa Giusy Ferrara, conduttrice della manifestazione, si svolta nell'ultima settimana di Maggio a cavallo con la prima di Giugno, presso splendidi beni culturali della Città di Paola.

Molti i premi assegnati – si legge in un comunicato stampa - per un ammontare complessivo di 20.000 euro : Borse di studio in denaro – Concerti – Masterclass - Scritture Artistiche - Registrazioni - Edizioni Musicali, etc.

Altissimo il prestigio dei giurati che hanno composto le diverse commissioni ognuna con competenze specifiche relative alla categoria (musicisti di chiara fama, direttori e docenti dei Conservatori, direttori artistici, agenti, discografici, etc.).

La manifestazione si è avviata con la categoria Musica da Camera che ha visto la presenza di numerosi gruppi con formazioni e repertori differenti, alcuni in particolare molto apprezzati dalla qualificata giuria composta dai Maestri Stefano Pagliani, già primo violino dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo D'Alessandro Caprice, Direttore artistico dei Musici di Parma, Dimitri Mattu, docente del Conservatorio di Cagliari, Aurelio Pollice, del Conservatorio di Vibo Valentia, Gianluigi Durando, del Conservatorio di Cosenza.

Di seguito i primi premi assegnati:

MUSICA DA CAMERA

Senior

I PREMIO ASSOLUTO ex aequo 98/100 Russo Giulia (pianoforte) - Bentivegna Salvatore (violino) - Mazzola Martina (soprano) - Porretta Gianbartolo (pianoforte)

I PREMIO 95/100 Panza Fabiano Angelo (flauto) - Comito Claudio (flauto) - Marsico Giovanni (pianoforte)

II PREMIO 93/100 Quartetto di flauti: Bennardo Alessandro - Arabia Lina - Cesario Gaia - Chianello Irene

Student

I PREMIO 96/100 Pollice Flavia (violino) -Trainini Chloe (violoncello) -Nasso Emanuele (pianoforte)

I PREMIO De Chiara Francesco (pianoforte) -Cerullo Davide (pianoforte)

II PREMIO Marsico Alessandra (clarinetto) -Gaetani Elvira Roberta (pianoforte) -Fontana Simona (oboe)

A seguire si è tenuta la cat. ARCHI che ha visto in giuria i violinisti Stefano Pagliani e Carlo D'Alessandro, il violista Dimitri Mattu e il violoncellista Saul Salucci, Presidente e Responsabile dell'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. Tanti i premi assegnati ai partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, alcuni particolarmente talentuosi, ecco il dettaglio:

ARCHI A (nati dal 2009)

I PREMIO ASSOLUTO Soccorso Beatrice 99/100

I PREMIO Viscomi Margherita 96/100

ARCHI B (nati dal 2006 al 2008)

I PREMIO ASSOLUTO ex aequo Racioppoli Luigi - Testa Isabella 100/100

II PREMIO Muffoletto Sofia 93/100 - Pollice Flavia 92/100

ARCHI C (nati dal 2003 al 2005)

I PREMIO Biaggi Mimi' 96/100

ARCHI E (senza limiti di età)

II PREMIO ex aequo Madeo Mattia - Mucciolo Shaady 93/100

Attestati di merito Speranza Laura - Affilastro Paolo

La seconda giornata ha annoverato numerose categorie, che si sono concluse il giorno successivo: Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, Licei Musicali, nelle sezioni solisti, ensemble e orchestre, Progetti Speciali e Musica Etnica Popolare. In giuria, i Maestri Angela Oliviero e Dimitri Mattu del Conservatorio di Cagliari, Saul Salucci, presidente e responsabile dell'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, Gianluca Luisi docente del Conservatorio di Pesaro e Direttore artistico della Nuova Coppa Pianisti di Osimo, Pino Campana, docente della Scuola Media ad indirizzo Musicale di Mirto e Direttore artistico della Città della Musica di Rossano, Roberto Cannizzaro, titolare dello studio discografico Roka Produzioni e organizzatore del Tarantarsia Festival del circuito Calabriasona. Ecco i vincitori:

SCUOLE MEDIE

Solisti I media

I PREMIO Artuso Vincenzo (pianoforte) 97/100

II PREMIO Mauro Libero (pianoforte) 90/100

Solisti II media

I PREMIO: Grandinetti Greta (pianoforte) 96/100 - ex aequo Cristiano Francesco (violino) - Rotundo Francesco (violino) 95/100

II PREMIO Ventrici Miryam (violino) 90/100

III PREMIO ex aequo De Luca Erika (pianoforte) - Paonessa Matteo (chitarra) 89/100 - Chilelli Nicola (flauto) 87/100 - ex aequo Comita' Matilde (violino) - Cubello Ilenia (oboe) 85/100

Solisti III media

I PREMIO Leonetti Chiara (pianolforte) 96/100 - Fragiacomo Simone (oboe) 95/100

II PREMIO Grandinetti Vincenzo Antonio (pianoforte) 93/100 - Mariarosa Paonessa (pianoforte) 92/100 - Ferro Francesco Pio (chitarra) 90/100

III PREMIO Petrone Lucia (pianoforte) 89/100 - Brunosio Matteo F. (pianoforte) 88/100 - Pirri Isabel (flauto) 87/100 - Lo Feudo Eugenio (flauto) 86/100

Ensemble II media

III PREMIO Trio IC Tiriolo Gigliotti Ludovica (violino) -Gigliotti Giorgia (violino) -Rotundo Francesco (pianoforte) 87/100

Ensemble III media

I PREMIO ASSOLUTO IC Pascoli Aldisio-Catanzaro 98/100

I PREMIO IC Don Milani De Matera Cosenza 95/100

II PREMIO IC S. Giacomo La Mucone Acri 93/100

Orchestre

I PREMIO ASSOLUTO IC Cerisano 100/100

I PREMIO ex aequo IC Roccabennarda Santa Severina - IC Ardito Don Bosco Lamezia 97/100

II PREMIO ex aequo IC Sellia Marina - IC Don Milani De Matera Cosenza 94/100 - Ic Tiriolo 90/100

LICEI MUSICALI

Solisti I Liceo

I PREMIO ex aequo Caputi Carlo Massimo (canto pop) - Mauro Matteo (pianoforte) 97/100 - Muraca Christian (pianoforte) 95/100

II PREMIO Munno Giulia (pianoforte) 94/100 - Maletta Serena (canto pop) 90/100

III PREMIO Monaco Teresa (pianoforte) 88/100 - Spina Giada (canto pop) 87/100 - Preziosa Bennardo (pianoforte) 85/100

Solisti II Liceo

II PREMIO Nocito Chiara (pianoforte) n90/100

III PREMIO Calautti Mariadea (canto lirico) 85/100

Solisti III Liceo

I PREMIO Savoca A. Daniele (pianoforte) 95/100

II PREMIO Lombardo Andrea (violino) 91/100

III PREMIO ex aequo Esposito Alessandro (pianoforte) - Gigliotti Samuele (chitarra) 89/100

Solisti IV Liceo

I PREMIO ASSOLUTO Pepe Elvira (sassofono) 98/100

I PREMIO Guerrera Maria Pia (canto lirico) 97/100

II PREMIO Kyjovsky Alen (pianoforte) 94/100 - Velinov Sashko (pianoforte) 93/100 - Sgromo Michela (flauto) 92/100

III PREMIO Severini Mario (flauto) 89/100

Solisti V Liceo

I PREMIO ASSOLUTO Cefali' Maddalena (flauto) 100/100

I PREMIO Intrieri Roberta (pianoforte) 97/100 ex aequo Romeo Veronica Vincenzina (flauto) – Iazzolino Paola (sassofono) 95/100

II PREMIO Aiello Eugenio (pianoforte) 90/100

III PREMIO Riommi Federica (sassofono) 88/100 - Calomino Maria (pianoforte) 86/100

Attestati di merito Lento Giorgia (violoncello) - Gigliotti Giulia (violino)

Ensemble I e II Liceo

I PREMIO Muglia Laura (sassofono) -Monaco Teresa (pianoforte) 95/100

II PREMIO Duo chitarra Lucia Marika-Mazzei Gaia 90/100

Ensemble III, IV e V Liceo

I PREMIO ASSOLUTO ex aequo Catavero Mirko (sassofono) Calomino Maria (pianoforte) – duo flauto Cefali' Maddalena-Romeo Veronica Vincenzina 98/100

III PREMIO Ienzi Federica (clarinetto) -Giudice Loredana (pianoforte) 86/100

PROGETTI SPECIALI

I PREMIO ASSOLUTO Band Rock-Coro Polifonico Liceo Lucrezia Della Valle 99/100 - Coro del Liceo Vito Capialbi 98/100

II PREMIO Coro Orizzonti Sereni IC Pascoli Aldisio Catanzaro 94/100 - Suonare Oltre I Confini Ic Sellia Marina 92/100 - Musica Per Stare Insieme Cantiamo Insieme Con Il Cuore Ic Tiriolo 90/100

III PREMIO ex aequo Giocolandia's Band Scuola Infanzia Nicotera - Flute Ensemble Ic San Fili San Vincenzo La Costa 88/100

MUSICA ETNICA POPOLARE

Solisti

I PREMIO Mattano' Vincenzo (fisarmonica diatonica) 97/100

Ensemble

I PREMIO ASSOLUTO: Santoro Maria Francesca (organetto) - Palermo Sara (tamburello) 100/100, Presta Paolo (fisarmonica diatonica) - Greco Federica (voce – tamburello) 98/100

I PREMIO ex aequo Invadenze Etnoproject - I Figli del Vesuvio 97/100

Il quarto giorno ha visto protagonista la categoria FIATI. In giuria i Maestri Giorgio Feroleto, Direttore del Conservatorio di Cosenza, Luisa Sello del Conservatorio di Trieste, Alberto Cesaraccio del Conservatorio di Sassari e il Direttore d'Orchestra Ferdinando Sulla, che hanno assegnato i seguenti premi:

FIATI B (nati dal 2006 al 2008)

I PREMIO ASSOLUTO Commisso Francesco Maria (sassofono) 98/100

FIATI C (nati dal 2003 al 2005)

I PREMIO Ciardullo Gennaro Gabriele (tromba) 97/100

III PREMIO De Santo Mario (tromba) 89/100 - Gallo Donatella (flauto) 87/100 - Guerrieri Mariapia Francesca (flauto) 86/100

FIATI D (nati dal 2000 al 2002)

I PREMIO ASSOLUTO Savitteri Annamaria (sassofono) 98/100

I PREMIO Ianni Marco(oboe) 95/100

Attestato di partecipazione Vulcano Gaetano (sassofono)

FIATI E (senza limiti di età)

II PREMIO Fiamingo Lucia (flauto) 93/100 - Ibarra Daniel Enrique (tromba) 92/100

III PREMIO Allevato Michele (fagotto) 89/100 - Quarantiello Francesca (flauto) 87/100

Attestati di merito Drago Francesco (tromba) - Russo Giovanni (fagotto)

Attestato di partecipazione Vacante Luca (tromba)

Ultima categoria in Concorso PIANOFORTE. La prestigiosa giuria è stata composta dal M° Riccardo Paris Risaliti, Accademia Pianistica Internazionale di Imola, dal M° Cristina Frosini, Direttore del Conservatorio di Milano, dalla pianista russa M° Tatiana Malguinà, dal Direttore D'orchestra Ferdinando Sulla e come sempre dal M° Luigi Stillo, Direttore artistico del Concorso, docente presso il Conservatorio di Cosenza.

Di seguito i premi assegnati:

PIANOFORTE A (nati dal 2009)

I PREMIO ASSOLUTO Chimirri Beatrice 100/100

I PREMIO Galima Vladimir 96/100 - Policaro Francesco 95/100

PIANOFORTE B (nati dal 2006 al 2008)

I PREMIO ex aequo De Rose Giulia Maria - Grande Giancarlo 97/100

II PREMIO Emanuele Francesco Giuseppe 94/100

PIANOFORTE C (nati dal 2003 al 2005)

I PREMIO ASSOLUTO Scalise Giulio 99/100

I PREMIO Di Benedetto Martino 97/100

II PREMIO De Rango Elisa Luna 93/100

III PREMIO Prestia Luigi 87/100

Attestati di partecipazione Dardano Antonio - Rago Federica

PIANOFORTE D (nati dal 2000 al 2002)

I PREMIO ASSOLUTO Gabriele Zicari 98/100

III PREMIO Diano Filippo Francesco 88/100

PIANOFORTE E (senza limiti di età)

I PREMIO ASSOLUTO Di Napoli Roberto 98/100

I PREMIO Miyagawa Chiko 96/100 - Rossetti Tiziano 95/100

II PREMIO Vigovska Angelina 94/100 - De Matos Filipe Ines Carolina 91/100

III PREMIO Bonaventura Chiara 86/100 - Venturi Francesco 85/100

Attestato di merito Lanzillotta Rossana

Attestato di partecipazione Gimondo Matteo