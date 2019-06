L’Ottocento strumentale nella serata musicale al teatro “Rendano”

Serata musicale preziosa quella offerta ieri sera, lunedì 3 giugno, presso la Sala Quintieri del Teatro Rendano dall'Associazione Quintieri. In programma il duo oboe e pianoforte con Alberto Cesaraccio e Maurizio Barboro, due musicisti la cui carriera li ha visti esibirsi sui più prestigiosi palcoscenici internazionali. Il Concerto ha offerto una panoramica piuttosto ampia dell'Ottocento strumentale, accostando ai nomi più noti e alle loro opere più profonde, altri meno conosciuti ma utili a presentarci le varie sfaccettature della produzione romantica. Si va così dall'operismo raffinato della Cavatina del chitarrista e compositore francese Napoleon Coste, alle Romanze op. 94 di Robert Schumann, autentico capolavoro del grande compositore tedesco per giungere al pianismo del Preludio op. 45 di Frederic Chopin, passando per il virtuosismo salottiero del Ceco Kalliwoda, fino al tardo romanticismo del Danese Carl Nielsen, coi suoi Fantasystykker.

Una serata raffinatissima annunciata dal giovane e talentuoso Alessandro Bennardo al flauto che ha proposto un'esecuzione infuocata della Sonata Appassionata op.140 di Sigfrid Karg-Elert, riscuotendo gli applausi del numeroso pubblico presente.

Lunedì 17 giugno settimo appuntamento con Luisa Sello al flauto, Ariana Kashefi al violoncello e Bruno Canino al pianoforte; un Trio d'eccezione per un programma con Fantasie d'opera e musiche di Hummel e Farrenc.