Crosia Mirto (Cs), venerdì e sabato festa per la rielezione del Sindaco Antonio Russo

Crosia Mirto in festa per il suo Sindaco. Dopo la conferma delle urne - che per la prima volta nella storia del comune traentino, con 3.495 voti, hanno consacrato il buon governo di un sindaco, rieleggendolo nella sua carica - la comunità è pronta a celebrare questo momento storico. Due momenti di musica e convivialità: uno nel centro storico di Crosia (Venerdì 31) l'altro nel centro urbano di Mirto (Sabato 1). Un momento per ringraziare i cittadini del loro grande sostegno ed incitarli, da ora, a camminare insieme nella processo di evoluzione e sviluppo che il centro capoluogo della Valle del Trionto ha saputo intraprendere.

Il sindaco Antonio Russo, i Consiglieri comunali eletti della lista Evoluzione e l'interno movimento civico invitano la cittadinanza ed i cittadini del territorio a partecipare ai momenti di festa e convivialità.

Venerdì 31 Maggio – a partire dalle ore 20.00 in piazza del Popolo, nel centro storico di Crosia, festa di piazza con musica e balli popolari, accompagnati dalla degustazione di dolci tipici della tradizione crosiota.

Sabato 1 Giugno – alle ore 18.00 raduno in piazza Dante, nel centro urbano di Mirto, e a seguire la sfilata cerimoniale per le vie della Città. Il corteo ritornerà nuovamente in piazza Dante dove, a partire dalle 20, inizieranno i festeggiamenti con il concerto della Jaquelin's Band – Cover di Rino Gaetano e stand enogastronomici, a chiudere la serata un DJ-Set.