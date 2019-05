Al via il XVII Concorso Internazionale Giovani Musicisti Città di Paola – Premio San Francesco

L'Associazione Musicale Orfeo Stillo, storico sodalizio, fondato nel 1986, che in 33 anni di ininterrotta attività nel settore della divulgazione, produzione, promozione e alta formazione musicale è artefice di moltissimi eventi di grande successo Lunedì da il via alla XVII edizione del grande Concorso Internazionale Giovani Musicisti "Città di Paola" – Premio S. Francesco di Paola, evento istituzionalizzato dal Consiglio Comunale della Città nel 2005 e rientrato tra gli "Eventi culturali storicizzati" della Regione Calabria già dal 2010, in virtù dell'elevato livello artistico dei partecipanti e della numerosa partecipazione, ca. 1500 per ogni edizione, provenienti da tutte le regioni italiane e da moltissimi paesi stranieri (Giappone, Corea, Cina, Brasile, Russia, Romania, Germania, Ungheria, Svizzera, Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Bulgaria, Lituania, etc.). Elemento di vanto risulta essere la splendida carriera che moltissimi vincitori hanno intrapreso dopo l'assegnazione del premio.

La XVII edizione che porta la firma, come sempre, della Direzione Artistica del M° Luigi Stillo e della Direzione organizzativa della Dott.ssa Giusy Ferrara, si svolgerà dal 25 Maggio all'1 Giugno presso l'Auditorium S. Agostino.

Altissimo il prestigio dei giurati che comporranno le diverse commissioni ognuna con competenze specifiche relative alla categoria (musicisti di chiara fama, direttori e docenti dei Conservatori, direttori artistici, agenti, discografici, etc.). Solo per fare qualche anticipazione: il Direttore del Conservatorio di Milano, Cristina Frosini, dall'Accademia Pianistica Internazionale di Imola, Riccardo Risaliti, il Direttore Artistico della Coppa Pianisti di Osimo, Gianluca Luisi, il responsabile dell'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, Saul Salucci, il direttore artistico dell'Accademia I Musici di Parma, Carlo D'Alessandro e il violinista Stefano Pagliani, il violista Dimitri Mattu e la pianista Angela Oliviero dal Conservatorio di Cagliari, Alberto Cesaraccio dal Conservatorio di Sassari, dal Conservatorio di Trieste Luisa Sello, il direttori d'orchestra Ferdinando Sulla e dal Conservatorio di Musica di Cosenza Gianluigi Durando e il Direttore Giorgio Feroleto e ancora Giuseppe Campana, Roberto Cannizzaro etc.

Il calendario prevede: il 27 alle ore 10.00 Musica da camera mentre nel pomeriggio alle ore 16.30 la categoria Archi.

Il 28 ed il 29 intera giornata dedicata alle scuole Medie ad indirizzo Musicale, Licei Musicali e Progetti Speciali con moltissime Orchestre, Cori e tantissimi solisti ed ensemble, in chiusura di entrambe le serate alle 20.00 i gruppi di musica etnico-popolare.

Il 30 la giornata sarà interamente dedicata agli strumenti a fiato, mentre il 31 e l'1 al pianoforte.

Il dettaglio come tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell'Associazione: www.associazionestillo.it

Molti i premi in palio per un ammontare complessivo di 20.000 euro: Borse di studio in denaro – Concerti – Masterclass - Scritture Artistiche - Registrazioni - Edizioni Musicali, etc.

Negli anni molti e prestigiosi sono stati i partner che hanno affiancato l'Associazione con la presenza di propri rappresentanti nelle giurie e/o con l'erogazione di premi significativi offerti ai vincitori. Per quest'edizione sono: Conservatorio di Musica di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale, Associazione MusicArte di Lamporecchio (PT), Associazione Musicoculturale Aulos di Noci (Ba), Amici della Musica di S. Severo (FG), Acam Beethoven Crotone, CSM Verdi Rossano, Associazione Incontri Musicali Mediterranei dell'Accademia di Belle Arti "Fidia" di Vibo Valentia, Tropea Musica di Tropea, Edizioni Musicali Curci – Milano, Magazine Suonare News, Peperoncino Jazz Festival – Picanto Records, Accademia del Peperoncino – Festival del Peperoncino, Circuito Calabriasona, Roka Produzioni.

Un' importante vetrina per i giovani musicisti, un'occasione per i talenti emergenti ma anche un'opportunità per scoprire le bellezze del territorio e il suo patrimonio storico-artistico e per promuovere le sue eccellenze grazie anche ai numerosissimi partner del settore: Ats Riviera di S. Francesco, Consorzio Terredamare, Excursus Calabrese, Escursionisti Appennino Paolano, Liuteria Pignataro, Premiata Azienda Colavolpe, I sapori del cancello, Gelateria artigianale Cantagalli, Agri 2003, che organizzeranno, visite guidate al patrimonio storico artistico ma anche passeggiate naturalistiche, degustazioni enogastronomiche ma anche mostre di liuteria. Per gli appassionati infine rappresenta l'unica possibilità sul territorio di ascoltare dal vivo, per una settimana, durante l'intera giornata, musica di vari generi eseguita da pregevoli interpreti.