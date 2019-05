Rende (Cs), Max Gazzè on the road arriva a Centro Metropolis con un concerto gratuito

Il ritorno al primo amore per uno degli artisti più amati in Italia: la musica live.

Dopo il tour per i 20 anni de La Favola di Adamo ed Eva e il successo di Alchemaya, Gazzè torna con "Max Gazzè on the road", il suo nuovo tour estivo che farà tappa al Centro Commerciale Metropolis nella serata del 20 Giugno, per il consueto appuntamento "Piazza dei Miracoli".

Gazzè sarà a Rende con un grande concerto portando il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati.

Il concerto, offerto dal Centro Metropolis a tutti i suoi clieti,

avrà inizio alle 21.30 e sarà ad ingresso gratuito! Per l'occasione, i negozi del centro commerciale Metropolis, resteranno aperti fino all'1.00 con sconti eccezionali.