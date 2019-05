Il violino di Joaquin Palomares ha incantato il pubblico della Stagione Quintieri a Cosenza

Il violino di Joaquin Palomares ha incantato il pubblico della Stagione Quintieri. Il bravo violinista spagnolo ha proposto brani di repertorio difficili e ammalianti come Bach, Mozart e Sarasate ed è stato richiamato dagli applausi per il bis per il quale il pubblico ha potuto ascoltare una interessante trascrizione di Oblivion di Piazzolla.. Grande bravura anche da parte dell'organico Archi del Rendano che ha sostenuto con sonorità vibrante e vigorosa il violino di Joaquin Palomares. Tanti applausi ed entusiasmo per questo terzo importante appuntamento della Stagione.

Finanziata dalla Regione Calabria, quale evento storicizzato, - sull'avviso pubblico per la selezione e finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali, la qualificazione e il rafforzamento dell'offerta culturale-, la Stagione Concertistica vede, inoltre, il supporto dell'Amministrazione comunale di Cosenza della Fondazione Carical.

Punta di diamante della Stagione il quarto appuntamento, domenica 5 maggio alle 18 e 30 sul palcoscenico del Teatro Rendano, che vedrà il concerto del famosissimo Richard Galliano, alla fisarmonica e al bandoneon. Star assoluta sullo scenario mondiale e unico fisarmonicista al mondo a registrare per la famosa etichetta "Deusche Grammophon", Galliano può essere considerato l'erede artistico della tradizione di Astor Piazzolla. Nell'appuntamento cosentino sarà accompagnato da Gli Archi del Rendano durante una serata in cui la star eseguirà anche sue composizioni per fisarmonica e archi.