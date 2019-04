Matinee della Camerata delle Arti al Guaraschi di Cosenza

Una matineè dedicata al grande Giachino Rossini nel 150mo anniversario dalla morte del celewbre compositore. La Camerata delle Arti, nell'ambito delle iniziative previste dal progetto "Mettiamoci all'opera" voluto dal Miur e inserito nelle linee guida dell'associazione il cui direttore artistico è Francesco Zingariello, porta in scena, martedì 30 aprile aprile alle 11 al teatro Guaraschi di Cosenza lo spettacolo "Benvenuti in casa Rossini" diretto e scritto da Davide Garattini Raimondi con la superivisione di Katia Ricciarelli. La messa in scena unisce il tema operistico e musicale alle curiosità e aneddoti sulla vita del compositore pesarese in un racconto di grande impatto sul pubblico.

"Lo spettacolo è nato – spiega Francesco Zingariello – dalla straordinaria collaborazione con l'Istituto comprensivo "Mangone-Grimaldi" di Cosenza, grazie alla dirigente Mariella Chiappetta , a tutto il corpo docente e non, al percorso formativo propedeutico allo spettacolo a cura dei professori Cesare Filiberto Tenuta, Marisa Leo, Rosa Rocchetto, Ilde Maria Notaianne, Santa Venneri, Melinda Bernaudo e alla dirigente amministrativa Dott.ssa Olga Terranova. Sul palco con la direzione musicale dello stesso Zingariello ci sarà Cosma La Canfora al clarinetto, Francesca Copertino (mezzo soprano), Eldar Akhmedov (baritono), Cesare Filiberto Tenuta (basso), Antonella Carone e Antonio Marzolla (attori).