Castrovillari (Cs), festeggiamenti per la Madonna del Castello: il 3 maggio concerto di Pupo

"I festeggiamenti civili per la Madonna del Castello, principale patrona della Città, sono organizzati direttamente ed esclusivamente dal Comune il quale, attraverso la Gas Pollino, installerà le luminarie anche sulla strada terminale di accesso al Santuario ed alla facciata dello stesso."

Lo ha reso noto il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, precisando pure che "le iniziative programmate in piazza municipio saranno all'insegna della buona musica e per coinvolgere." Questo il programma.

Martedì 30 aprile, alle ore 21, la città ospiterà la Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri; mercoledì primo maggio , alle ore 21,30 la magia di sempre dei fuochi pirotecnici grazie alla "Pollino Gestione Impianti" ; subito dopo , alle ore 22, il Concerto di musica popolare a cura dei Terra D'Ammuri; giovedì 2 maggio, poi, alle ore 21,30 sarà la volta degli Argento Vivo con un concerto di musica "70-80-90"; mentre, venerdì 3 maggio, a partire dalle ore 21,30, i festeggiamenti civili saranno conclusi in piazza municipio dal concerto del cantante Pupo.

"Il momento di festa- fa presente Lo Polito- è parte di quella storia devozionale della nostra comunità che la tramanda con semplicità e dedizione."