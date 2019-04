Conclusa la stagione concertistica della Banda Musicale Valle del Savuto

Con il concerto che si è tenuto il 25 aprile ad Altilia nella splendida cornice della sala dell'ex Convento Santa Maria delle Grazie di Altilia, la Banda Musicale Valle del Savuto ha concluso la sua stagione concertistica. La serie di concerti, sei, tenuti in diversi comuni che si affacciano sulla Valle del Savuto, hanno fatto parte del progetto "SaràBanda Musica e Tradizioni nella Valle del Savuto", progetto finanziato dalla Regione Calabria – Promozione Cultura Musicale – Azione 3 Tipologia 1.

Alla presenza del Sindaco, Cav. Pasqualino De Rose, che in apertura del concerto ha sottolineato di avere voluto inserire il concerto nell'ambito della ricorrenza del 25 aprile, i musicisti, guidati dal maestro Alfredo Chieffallo, hanno eseguito per circa un'ora e mezza, una serie di brani tratti da un ricco e variegato repertorio passando dalle grandi musiche da flim ai valzer alla musica leggera, al jazz.

Il Concerto di Altilia, in una sala dall'acustica straordinaria che ha avvolto il pubblico in una nuvola di note facendolo sentire come all'interno di una cassa armonica nella quale la musica avvolge tutto e tutti, ha chiuso in bellezza una stagione ricca di soddisfazioni professionali e umane.

Al termine dell'esibizione, prima della chiusura con l'Inno di Mameli, cantato dal pubblico, il Maestro Chieffallo ha presentato e ringraziato ad uno ad uno i musicisti. Complimenti, invece, sono stati rivolti al pubblico che ha acoltato in religioso silenzio il concerto.Il maestro Chieffallo ha sottolineato la forte valenza culturale del progetto ed ha messo in evidenza come la freschezza l'empatia e la professionalità hanno unito giovani musicisti, talvolta alle prime esperienza concertistica, a maestri e professionisti esperti.Chiusa questa stagione, ci si augura che il progetto possa continurae il prossimo anno.