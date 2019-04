Parte da Cosenza il nuovo tour dell'eclettica artista Serena Brancale per presentare il suo nuovo lavoro discografico "Vita da Artista", un disco cantautorale nel contenuto e jazz nella forma. Demodè, ironico, romantico ma spiccatamente groovy. Vita d'Artista rappresenta il microcosmo dell'autrice sempre sul fil rouge tra pop e jazz ma che attinge dall'universo musicale senza precisi schemi. Sul Palco del Teatro Morelli lunedì 29 aprile si esibiranno anche i suoi fedeli compagni di viaggio: Alfonso Deidda, Domenico Sanna e Dario Panza. Special Guest della serata due grandi artisti e amici fraterni formidabili: Ainè - punto di riferimento della nuova scena Hip Hop/Soul italiana- e Davide Shorty - cantautore, rapper e produttore siciliano che unisce la tecnica del rap alle melodie ed armonie del soul. Con loro ha già collaborato diverse volte tra cui l'apertura di prestigiosi concerti come quelli di Solange al Teatro Petruzzelli e di Robert Glasper al LOCUS festival.

Lo show sarà impreziosito anche da tanti musicisti cosentini: HBS Vocal Quartet con Alessandra Chiarello, Federica Perre, Serena Lionetto e Francesco Parise e The Brass Band, arrangiamenti a cura del Maestro Alfredo Biondo.

Ad aprile il concerto il progetto musicale Cose Difficili nato nel 2017 dall'incontro tra il cantautore Mattia Tenuta e il Dj/Producer Giuseppe Rimini aka Dj Kerò.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.00. I biglietti sono già disponibili da Inprimafila - Via G. Marconi, Cosenza – ed online sul sito www.inprimafila.net.

Anche in questa nuova edizione AlterAzioni Festival è riuscita a farsi promotrice della musica di qualità - la cosiddetta musica "suonata", quella dei musicisti con la "M" maiuscola. Il grande successo di pubblico registrato negli appuntamenti precedenti – Billy Cobham al Teatro Morelli e la tre giorni di mostra dedicata a Queen, Pink Floyd e Bowie svoltasi presso i locali dell'ex museo MAM – è la testimonianza del successo ottenuto dalla rassegna.

La manifestazione AlterAzioni Festival è organizzata e promossa dall' Associazione Emmekappa - MKLive, rientra nei progetti finanziati dalla Regione Calabria – PAC 2014/2020 e si realizzerà anche grazie al patrocinio della Provincia di Cosenza e del Comune di Cosenza.

Be Alternative Eventi e Mood Social Club sono partner della manifestazione.