Cosenza, successo per il secondo appuntamento della Stagione Concertistica dell’Associazione Musicale “M. Quintieri”

Voce potente brani accattivanti per il secondo appuntamento della Stagione Concertistica dell'Associazione Musicale "M. Quintieri"; ieri, lunedì 15 aprile 2019 alle 20,00 grande successo per il duo formato da Eugenio Leggiadri Galliani, basso/baritono accompagnato al pianoforte da Gabriella Orlando che hanno eseguito un intero programma dedicato all'opera buffa con le arie più famose da Il Barbiere di Siviglia, da L'Elisir D'Amore e da Le Nozze di Figaro. Un'interpretazione maiuscola cha ha permesso, al famoso cantante, di sfoggiare le sue ottime risorse vocali ed espressive, oltre che un senso del comico, che in special modo in Rossini, è riuscito a strappare più di un sorriso al pubblico in sala.

Finanziata dalla Regione Calabria, quale evento storicizzato, - sull'avviso pubblico per la selezione e finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali, la qualificazione e il rafforzamento dell'offerta culturale-, la Stagione Concertistica vede, inoltre, il supporto dell'Amministrazione comunale di Cosenza della Fondazione Carical.

Apertura di serata con il giovanissimo e talentuoso violinista Giovanni Perri che ha interpretato con bravura Bach; uno spazio che indica l'attenzione dell'Associazione Quintieri verso il territorio e verso i giovani talenti locali.

Terzo appuntamento domenica 28 aprile con il violinista Joaquim Palomares accompagnato dall'orchestra Gli Archi del Rendano con un programma vario che permetterà di esplorare tutte le possibilità tecniche ed interpretative del violino.