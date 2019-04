Castrovillari (Cs), domani in scena al teatro ‘Sybaris’ la commedia “Come si rapina una banca”

Brillante ed a tratti anche surrealista la commedia che il Teatro dei Dioscuri porta in scena, per la XVIII edizione della Stagione Teatrale Comunale di Castrovillari, venerdì 5 aprile, al teatro Sybaris, grazie a "Sinfony & Sinfony" ed al direttore artistico, Benedetto Castriota.

"Come si rapina una banca" è il titolo dello sfizioso ed arguto spettacolo che narra le vicissitudine di una povera famiglia napoletana il cui capofamiglia, per riscattare socialmente il proprio destino non fortunato, decide di rapinare una banca.

Tanti, naturalmente, i colpi di scena in un intreccio che è stato pensato per comprendere un mondo volutamente lasciato dalla "storia europea" a se stesso, tra le periferie umane dell'essere; e gli avvenimenti, che colorano le performance, tratteggiano, in modo simbolico e inequivocabile il destino di quelle popolazioni, in questo caso napoletana, che sono state abbandonate, per preconcetto, superficialità o reconditi interessi, ai margini dell'esistenza nonostante la loro indole e capacità; relegati, insomma, in quel "ghetto" del "darsi da fare" - configurato anche come arte dell'arrangiarsi o del "fai da te"- nonostante intuito e genialità li caratterizzano con tempra, forza, creatività, dignità, cuore, passione come ha testimoniato ampiamente e diffusamente la storia del Sud, del Mezzogiorno d'Italia, del Regno delle Due Sicilie, #quando era l'Italia#, all'Europa sino all'Unità d'Italia.

Appuntamento alle ore 21, dunque, per seguire uno spettacolo con più sfumature, e richiami ingegnosi, tra battute esilaranti, grazie pure ai testi di Samy Fayad, autore teatrale e radiofonico, oltre che giornalista; nasce a Parigi nel 1925, da genitori libanesi, e vive undici anni nel Venezuela. All'età di tredici anni si trasferisce a Napoli, trovando nella napoletanità il terreno fertile per i personaggi, i costumi e l'ambiente delle sue commedie. Grazie a lui i dialoghi sono efficaci come il giudizio che trasmettono su ciò che causa le condizioni di disagio degli uomini e donne di una comunità sul proprio Territorio.

L'intrattenimento è assolutamente da non perdere per quello che aiuta a far intendere: "che la vita, comunque, non spreca nulla per insegnare" come ricorda il filo rosso che lega l'opera.

La prevendita dei biglietti avviene sempre presso il Dany Music di via Mazzini e tramite il sito www.ticketwebonline.com sul quale si possono acquistare sino alle ore 19 del giorno dello spettacolo.