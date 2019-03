Il 30 marzo "Un ragazzo di campagna" in scena a Castrovillari

La XVIII edizione della Stagione Teatrale Comunale di Castrovillari sabato prossimo, 30 marzo, nel teatro Sybaris, porta, grazie a "Sinfony & Sinfony" ed al direttore artistico, Benedetto Castriota, l'opera di Peppino De Filippo "Un ragazzo di campagna" attraverso la Bottega del Teatro di Luigi De Filippo.

Appuntamento alle ore 21 per vivere, a tu per tu, con una commedia brillante del grande uomo di spettacolo, d'interpretazioni e proposizioni, una vicenda tra colpi di scena esilaranti.

Tutti ambientati in un paesino alla periferia di Napoli, nel 1930, dove si consumano, in una famiglia ed intorno ad essa, alcune situazioni scaturite dall'esigenza di mettere le mani su una ricca dote per onorare dei creditori e appagare i capricci di una moglie dedita alla bella vita.

Le circostanze porteranno da un'altra parte chi aveva pensato e preordinato, per proprio tornaconto, alcuni avvenimenti per combinare un matrimonio d'interesse tra il proprio fratellastro e la figlia di un ricco possidente del paese.

Umorismo dirompente a iosa che offrirà l'occasione di vivere una serata in pieno relax e come solo il Teatro sa offrire con le sue espressività temperamentali umane, colorate e mutevoli.

Un'opportunità da non perdere che afferma, tra l'altro, oltre la bellezza artistica che questi momenti regalano- per ciò che creano-, il fascino di personaggi intramontabili per quanto suscitano a partire da questioni reali le quali, pur essendo trasferite in ogni epoca, per ciò che ripropongono costantemente con cliché, propri della natura umana, presentano i soliti affanni ed escamotage finalizzati a cercare di ottenere o imporre, spesso inutilmente, come indicherà il finale di questa commedia.