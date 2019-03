Corigliano-Rossano (Cs), grande successo per lo spettacolo "Si ritorna in scena"

Due ore intense di vero e trascinante spettacolo e alla fine l'ovazione del pubblico, soddisfatto e appagato per le bellissime interpretazioni portate in scena dagli attori. Questa è stata Si Ritorna in Scena, l'opera teatrale scritta e diretta dal maestro Davide De Giorgi e "disegnata" addosso agli allievi della neonata Accademia di musical, cinema e teatro che ha aperto i battenti a Corigliano-Rossano lo scorso settembre.

Lo show teatrale è andato in scena la scorsa domenica 24 marzo nella suggestiva cornice del teatro Amantea-Paolella del centro storico di Rossano e ad assistere alle esibizioni dei discenti della De Giorgi Act Academy c'erano platea e balconate gremite in ogni ordine di posti.

"Soddisfatto? – commenta il maestro Davide De Giorgi – È dire poco. In appena 8 settimane abbiamo messo su uno spettacolo che è piaciuto e ha divertito il pubblico ma che, soprattutto, ha fatto uscire fuori l'animo teatrale ed interpretativo degli aspiranti attori che stanno affrontando questo affascinante percorso educativo. Ed è questo il nostro obiettivo. Perché la De Giorgi Act Academy non nasce come alternativa alle tante e positive realtà teatrali che proliferano nel nostro territorio. La nostra mission – precisa il direttore dell'Accademia - è differente e punta dritto alla formazione, alla crescita e alla volontà di sfidare il proprio io e togliere fuori l'attore che è chiuso in se. E non c'è niente di più bello che vedere questa progressione personale che si sviluppa di giorno in giorno. Nella nostra realtà ci sono ragazzi, professionisti, disoccupati, mamme e nonni; tutti però stanno bene insieme con l'obiettivo di diventare attori. Stiamo lavorando con tanta motivazione e di squadra. Lo spettacolo portato in scena domenica scorsa è servito a dare maggiore consapevolezza ai loro mezzi, considerando – precisa - che stiamo parlando di artisti di scena alle primissime armi ma che comunque hanno già conseguito, in questi primi mesi di lavoro in Accademia, importanti risultati. Tutto questo grazie anche alle opportunità di studio offerte dalla nostra realtà. Non ultima la settimana di approfondimento didattico tenutasi a Milano dove i nostri allievi hanno avuto il privilegio di avere un approccio formativo con professionisti del calibro di Chiara Cattaneo, Vanni Viscusi e l'attore hollywoodiano Michael Rodgers che – conclude l'actor coach - collaborano, ormai in modo stabile, con la De Giorgi Academy".