Al Maca di Acri (Cs) la presentazione del lavoro discografico del musicista Danilo Guido

Domenica 17 marzo alle ore 17:30 presso la Sala Estemporanea del MACA (Museo Arte Contemporanea Acri), sito nel settecentesco Palazzo Sanseverino-Falcone di Acri (Cs), si terrà la presentazione del lavoro discografico del musicista Danilo Guido. Un disco per Sax solo che ci mette in ascolto di un modo "inconsueto" di fare musica e ci fornisce gli strumenti per la visione di un mondo in cui ciascuno può costruire una sua personale dimensione fatta di ritmi, suoni, immagini.

"L'evento - organizzato dal MACA, con la curatela del Comitato di Gestione e del Direttore Artistico - si profila come momento di condivisione e di fruizione collettiva dello spazio museale attraverso un approccio multidisciplinare all'arte e ai linguaggi del contemporaneo".