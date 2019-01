Concorso Internazionale Luciano Luciani: serata finale venerdì 1 Febbraio ore 20.30 Teatro Auditorium Unical

L' ICAMS, Istituto Calabrese Arte Musica e Spettacolo e la Regione Calabria, in collaborazione con il Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" di Cosenza, l'UNICAL - Centro Arti Musica e Spettacolo e il patrocinio del Comune di Rende, annunciano l'apertura ufficiale dell'8° Concorso Pianistico Internazionale "Luciano Luciani". È il concorso pianistico più prestigioso del Sud Italia, capace di attirare musicisti da ben tre continenti grazie all'elevato spessore artistico che ha dimostrato nelle precedenti edizioni, capace di coinvolgere un intero territorio. Da oltre una settimana Cosenza e Rende stanno infatti ospitando centinaia di musicisti impegnati nelle diverse sessioni del concorso ed ora si apre la sezione più attesa, quella pianistica internazionale. Le selezioni si svolgeranno presso la Casa della Musica di Cosenza dal 30 gennaio al 01 febbraio. I concorrenti dovranno affrontare una prima prova eliminatoria della durata massima di 20 minuti in cui è prevista l'esecuzione obbligatoria di un preludio e fuga dal Clavicembalo ben Temperato di J. S. Bach o di una sonata di D. Scarlatti, l'esecuzione obbligatoria di uno Studio a scelta F. Chopin, F. Liszt, (con esclusione dell'op. 1), S. Rachmaninov, C. Debussy, A. Scriabin, S. Prokofiev, G. Ligeti e uno o più brani a libera scelta. Una volta superato il primo scoglio si potrà accedere alla fase finale che prevede un'esibizione della durata massima di 45 minuti eseguendo obbligatoriamente una sonata a scelta fra, Clementi, Haydn, Mozart o Beethoven e un programma libero. Tre giorni in cui l'attenzione sarà esclusivamente catalizzata dalle interpretazioni dei brani, fra la tensione dei partecipanti, i sogni di gloria e l'ascolto attento della qualificata giuria chiamata a valutare le esibizioni. In giuria i più grandi nomi del panorama concertistico internazionale come il M° Cristiano Burato pianista, docente presso il Conservatorio di Musica di Bolzano, uno dei maggiori pianisti della sua generazione premiato con la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana per meriti artistici. Il M° Oliver Kern pianista, docente presso "Staatliche Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst" di Francoforte, è stato il primo pianista tedesco ad avere vinto il Premio Beethoven a Vienna nel 2001. Il M° Giuseppe Maiorca pianista, docente presso il Conservatorio di Musica di Cosenza, allievo già del M° Luciano Luciani; il M° Daniel Rivera pianista, docente presso l'Istituto Musicale Pareggiato di Livorno, Premio "Tasto d'argento" 2005 per i 30 anni di carriera concertistica. Presidente di giuria il M° Roberto Cappello pianista e docente presso il Conservatorio di Musica di Parma, nel 1976 vince il Primo Premio al prestigioso Concorso Internazionale Ferruccio Busoni.

Grandi nomi dunque che decideranno le sorti dei 42 partecipanti, provenienti da paesi di tutto il mondo, che si contenderanno non solo le prime tre posizioni del Concorso ma anche le scritture per dei concerti nei recital con alcune fra le più importanti associazioni musicali italiane.

L'appuntamento con i finalisti è per venerdì 01 febbraio alle 20.30 al Teatro Auditorium Unical dove il pubblico sarà rapito dalla maestria delle esecuzioni e dall'elevato spessore dei musicisti che si esibiranno in un'edizione, l'VIII^ dell'International Music Award Luciano Luciani, che resterà sicuramente negli annali.