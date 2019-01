Una palermitana al “Rendano”. Dopo Reggio Calabria e Catanzaro, Teresa Mannino esalta il pubblico di Cosenza per l’ultima tappa calabrese di “Sento la Terra girare”: un tour da 60 date “sold out” ovunque...

di Mario Meliadò - Una Teresa Mannino strepitosa, irrefrenabile quella che per poco meno di due ore 'incendia' il Teatro 'Rendano' di Cosenza, a chiusura delle tre tappe calabresi del suo tour.

Una tournée teatrale d'eccezione, quella di Sento la Terra girare (promoter, Ruggero Pegna): 60 date in tutto il Paese e altrettanti sold out, clamorosamente, in un periodo in cui arti e spettacolo patiscono l'inserimento ai bassifondi della lista delle priorità delle famiglie.

E diciamolo, fin dalle prime battute la mitica conduttrice di Zelig Circus sfrutta appieno il fattore-campo.

《Sono qui per la prima volta... Cosenza è un posto bellissimo, antico, pieno di storia... Parlatene di più!》, rompe il ghiaccio l'artista uscendo dal suo armadio-antro, uno dei due elementi forti della scenografia insieme a un nugolo d'infiorescenze secche, in alto, dal quale usciranno delle viole, ma al momento sbagliato (《Non dovevano venire giù adesso... vabbè, ma ormai... Perdonatelo, è un maschio》, "giustifica" l'addetto a sipario & effetti speciali la Mannino).

Poi la ricerca è delle fasce di pubblico per provenienza geografica: anche così, "si scoprono gli altarini" e si sente forte dal fondo-platea la voce dell'alcamìsi venuto al 'Rendano' 《per amore》dalla provincia di Trapani (da Alcamo, appunto), specifica lui con faccia tosta quanto basta per far cadere per terra quella della cosentinissima Simona.

Le romanticherie però presto cedono il passo al lirismo pazzesco di Disattenzione - frutto della sensibilità di una delle più grandi poetesse di tutti i tempi, la polacca Wislawa Szymborszka, Nobel per la Letteratura nel 1990 -, che la brillantissima Teresa declama seduta sul palco, col suo ipnotico, metempsicotico incipit:《Ieri mi sono comportata male, nel cosmo. Ho passato tutto il giorno fare domande...》.

Lo show evolve rapido e leggero, planando alle tematiche 'classiche' della Mannino: 《Noi umani stiamo male. E i maschi, ancòra di più》.

Al centro, insomma, giunge la pretesa assoluta inutilità del Maschio: 《Ho letto uno studio secondo il quale il cervello dei maschi è più grande di quello delle femmine. E certo: per metà è vuoto.... E il bello - ironizza l'artista, mimando "click" a ripetizione – è che questo studio era corredato da 46mila foto: si vede, che era fatto da un uomo... poverino, scattava foto ovunque, non si rassegnava... L'avesse fatto una donna, ci avrebbe messo a corredo una foto soltanto: click!》.

Da qui all'elegia dell'incapacità cronica dell'uomo di collaborare in casa è un attimo, 《e quando si rassegna a farlo, si offre di lavare i piatti... Ma questo non è collaborare!, in questi piatti ci hai mangiato pure tu!》, è lo stentoreo grido di ribellione della splendida teatrante all'egoismo-coi-pantaloni. Di un uomo che poi l'unica cosa che fa senza produrre danni è portare il caffè a mare alla compagna, sugli scogli, 《così enfatizza la sua mascolinità e non mette a rischio la moglie: "Tu non devi correre rischi, non per non farti male, ché non me ne frega niente!, ma perché sei la madre dei miei figli... e li devi allattare... fino ai trent'anni!》.

Ecco allora spiegata la metafora dello studio sul cervello umano: 《Sì, quello maschile è più grande perché, se ci appoggi l'orecchio sopra, senti il rumore del mare》.

Non mancano incursioni nel fatato mondo del piccolo schermo, ben noto all'attrice palermitana. Che già prima di diventare un'autrice speculativa, laureata in Filosofia com'è, s'interrogava ad esempio sul perché nello stesso episodio della mitica serie tv Arnold il protagonista indossasse una maglietta e dopo un po' un dolcevita... ma al suo "Dear Tandem, you have a problem" rivolto alla casa produttrice Tandem (appunto), unica risposta ottenuta fu un "What?" apparentemente legato a un inglese imperfetto.

Grande spazio riservato all'ambiente e all'inquinamento, in senso pure metaforico: 《Mentre si continua a produrre un enorme quantitativo di gas serra, l'unica misura realmente adottata contro l'inquinamento è stato toglierci i termometri al mercurio, oggi sostituito da una lega dintre metalli denominata gallistano, mi sono informata... e sì che si sa, che le cose a tre non hanno mai funzionato!》.

Mentre sul versante urbanistico-edilizio,《alle finestre, destinate a dare luce e aria alle case e che oggi invece non si aprono più, abbiamo tolto il destino... E se voglio friggere? Be', l'architetto che ha pensato a finestre che rimangono chiuse di sicuro non era meridionale!》.

Invece la gente del Sud, è certo – riflette Teresa Mannino – si distinguono sempre. Per esempio nel modo singolare di tenere la casa pulita (e con tinozza e mocio si aggira sul palco, per il malcontento degli umidi spettatori delle prime file...), ma anche nel festeggiare le nozze con ricevimenti luculliani, interminabili, improbabili:《Da noi per questo il ricevimento lo chiamano "trattenimento": perché gli invitati vengono fisicamente "trattenuti" per tre giorni... e ogni matrimonio che si rispetti inizia con l'attesa per la sposa e termina con qualcuno che finisce in ospedale per l'abbuffata》.