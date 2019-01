Gigi Dag sabato al “Winterland Music Calabria”

Quando in consolle arriva Gigi D'Agostino è sempre un evento. Ma questo è lo più di tutti. Il palco, le luci: al Palatenda Amaro Silano di Rende è tutto pronto. Dopo il successo delle precedenti quattro serate organizzate dalla Wisea Eventi, c'è tanta attesa per sabato 5 gennaio.

Dalle 23,00 in poi sarà il "Maestro" indiscusso della dance italiana, il popolare dj conosciuto e amato in tutto il mondo per brani come "L'Amour toujours", "Bla, bla, bla" e "The Riddle", capace di riempire una discoteca in qualsiasi momento e di mobilitare un esercito di fan pronti a seguirlo pure in capo al mondo, a far saltare e scatenare tutti.

Il Capitano, così come viene affettuosamente chiamato, è stato uno dei pochi ad aver fatto ballare almeno due generazioni. È amato per le sue iconiche produzioni ed anche per i suoi straordinari live, nei quali regala al pubblico un viaggio musicale nostalgico, abbinato a suoni moderni e melodie non convenzionali.

Un viaggio musicale transgenerazionale per gli amanti del genere commerciale.

PER INFO E PREVENDITE: +39 347 60 50 747