Corigliano-Rossano (Cs), il 4 gennaio al cinema Teatro Metropol in scena “I ditelo voi”

Spettacolo psico-comico carico di colpi di scena, scritto e diretto da Francesco Prisco,suddiviso in due atti. Tutto è ambientato in una fatiscente palazzina i cui inquilini si cimentano in bugie e gelosie. La trama nasconde un segreto che sconfina nel surreale, nell'assurdo, mescolata a ironia e comicità, ma che riproduce e descrive una parte del tessuto sociale.

Palcoscenico vivo, colorato, per giovani attori bravi, professionali, incalzanti nelle battute, capaci di tenere in vita lo show.

Nel cast artistico oltre ai "I ditelo voi" ( Lello Ferrante, Francesco De Fraia, Domenico Manfredi), Alfonso Capuano, Federica Totaro e Rita Corrado.

La famiglia Cicero e il Direttore artisticoNando Sessa esprimono la più ampia soddisfazione per l'andamento della stagione teatrale. Riscontrato nella comunità un alto indice di gradimento. «Ciò significa – affermano – che la strada intrapresa è quella giusta».

CALENDARIO - CARTELLONE – PROSSIMI SPETTACOLI:

8 febbraio 2019–

Lo show di Tullio Solenghi e Massimo Lopez

3 marzo 2019

Il musical "The legend of Thor"

11 marzo 2019

Lo spettacolo di Beppe Grillo "Insomnia...Ora dormo"

26 aprile 2019

"Figlie di Eva" con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00; il musical "The Legend of Thor" alle ore 20.00.

I biglietti possono essere acquistati singolarmente al botteghino presso il Cinema Teatro Metropol, dalle ore 20.00 alle ore 21.30 o attraverso il circuito postoriservato.it

Altri punti vendita: Caffè Alfieri -località Corigliano; Royal Bar -località Corigliano; Pegaso Bar - località Rossano.