Coro sinfonico al Castello Svevo Normanno di Cosenza

Si terrà oggi, con inizio alle ore 18,00 in Concerto Sinfonico Corale "Natale al Castello". L'evento, organizzato da A.M.A. Calabria ed O.C.C. Organizzazione Cori Calabria, in collaborazione con SVEVO srl., MUSICA INSIEME (Gioia Tauro – RC), Associazione Culturale Musicale AURA ARTIS (Cosenza), avrà luogo presso la prestigiosa cornice del Castello Svevo Normanno di Cosenza.

Nell'arco della serata saranno eseguiti brani sinfonici, musica da film, brani sinfonico-corali e classici natalizi

Parteciperanno: CORO POLIFONICO AURA ARTIS (Saverio Tinto, direttore), CORO POLIFONICO CANTUS VITAE (Giuseppina Conti, direttore), ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE DELLA CALABRIA (Caterina Genovese, direttore artistico – Stefania Prota, coordinatore artistico).

L'evento sarà diretto dal M. Ferruccio Messinese, musicista lametino che ha compiuto numerosi percorsi accademici, tra cui i diplomi di pianoforte, composizione e jazz. Ha al suo attico numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali in qualità di direttore e compositore. Ha insegnato presso i Conservatori di Musica di Vibo Valentia e Rovigo ed ha collaborato in qualità di Assistente alla Didattica con il Conservatorio di Reggio Calabria e quello di Vibo Valentia. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni e tiene regolarmente Corsi di Formazione autorizzati dal MIUR (dir. 170/2016) inerenti gli ambiti della composizione, della direzione, della coralità e del jazz. E' docente di Teoria Analisi e Composizione e Tecnologie Musicali presso il Liceo Musicale di Lamezia Terme (CZ).